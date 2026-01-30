VÍDEO: formada em Geografia, professora comemora aprovação em Pedagogia na UFPA

Formada em Geografia pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e atuando como professora, Evelyn Viana, de 25 anos, voltou a comemorar a aprovação em um vestibular da instituição. Desta vez, ela garantiu uma vaga no curso de Pedagogia, no turno noturno, no Processo Seletivo da UFPA 2026. O listão foi divulgado nesta sexta-feira (30).

Mesmo já tendo passado anteriormente pelo processo seletivo da universidade, a emoção foi renovada. Segundo Evelyn, a sensação foi a mesma de uma primeira aprovação. A comemoração aconteceu à distância, ao telefone com o pai, no momento em que ela recebeu o resultado.

“Já sou formada pela UFPA e decidi que queria fazer Pedagogia, mas eu queria trabalhar mais com a educação. Ao invés de atuar apenas na licenciatura em Geografia, eu queria trabalhar com a pedagogia, com o infanto, com a primeira infância principalmente. Meu sonho é trabalhar com neurodivergentes, e acho que a Pedagogia me permitiria mais do que a licenciatura, principalmente na primeira infância”, contou a aprovada.

Evelyn explicou que a nova graduação representa um passo importante para ampliar sua formação e atuação profissional, especialmente voltada à educação inclusiva. Apesar de já ter experiência como professora, ela destacou que a aprovação teve um significado especial. “Esse é meu segundo vestibular, mas parece que é o primeiro”, afirmou.

A lista completa de aprovados em todos os cursos e campi pode ser consultada no site oficial listao.ufpa.br. A universidade deve divulgar nos próximos dias as orientações sobre matrícula e as demais etapas do calendário acadêmico.

De acordo com dados da UFPA, o Processo Seletivo 2026 registrou 59.642 candidatas e candidatos inscritos, que concorreram a 7.155 vagas, além de 194 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência (PCD), distribuídas entre os diversos campi da instituição no Pará.