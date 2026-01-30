Listão da Uepa 2026: confira os aprovados no PS específico para candidatos indígenas e quilombolas

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) iniciou, às 9h desta sexta-feira (30), a divulgação da lista de candidatos aprovados no Processo Seletivo Específico para Candidatos Indígenas e Quilombolas. Foram ofertadas 208 vagas, sendo uma vaga para indígenas e uma vaga para quilombolas, em cada um dos 104 cursos ofertados pela Uepa em Belém e em mais 18 municípios do Pará.

VEJA MAIS

As vagas são destinadas a candidatos que já concluíram o ensino médio e são quilombolas ou indígenas.

Listão

Confira a lista completa de aprovados aqui

Quantidade de inscritos

Veja a quantidade de candidatos inscritos por município/curso aqui