Listão da Uepa 2026: 41 candidatos são aprovados no PS para o curso de Licenciatura em Letras-Libras
O curso será ofertado no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) - Campus I da Uepa, no turno vespertino
A Universidade do Estado do Pará (Uepa) iniciou, às 9h desta sexta-feira (30), a divulgação da lista de candidatos aprovados no Prosel 2026 e em outros três processos seletivos. Um deles é o Processo Seletivo Específico para o curso de Letras - Libras 2026. Neste ano, a demanda de candidatos por vaga foi de 201 para pessoas ouvintes e 21 para Pessoa Surda/Deficiente Auditivo. Das 41 vagas disponíveis, todas foram preenchidas.
O curso será ofertado no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) - Campus I da Uepa, no turno vespertino. Foram destinadas 21 vagas para pessoas ouvintes, da qual uma foi destinada exclusivamente à Pessoas com Deficiência.
Além disso, a Uepa também ofertou 20 vagas para Pessoa Surda/Deficiente Auditivo, das quais foram selecionados oito candidatos. As doze vagas que sobraram foram remanejadas.
Listão
Confira os nomes de todos os aprovados aqui.
Confira as pontuações máximas e mínimas
Máximas
Grupo A: 83.05
Grupo B: 54.45
Grupo C: 68.20
Grupo D: 67.65
Grupo E: 62.70
Grupo F: 0.00
Grupo G: 64.35
Grupo H: 63.50
Grupo I: 62.70
Grupo J: 0.00
Mínimas
Grupo A: 68.75
Grupo B: 54.45
Grupo C: 59.95
Grupo D: 56.10
Grupo E: 46.20
Grupo F: 0.00
Grupo G: 58.85
Grupo H: 58.85
Grupo I: 51.15
Grupo J: 0.00
