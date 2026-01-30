Primeiros colocados geral da UEPA e UFPA são de Medicina; conheça

Nesta sexta-feira (30), os vestibulares 2026 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e da Universidade Federal do Pará (UFPA) tiveram uma coincidência que raramente acontece: os listões de aprovados saíram no mesmo dia, com poucas horas de diferença. O primeiro a divulgar seu resultado foi a Uepa, às 9h, seguida da UFPA, por volta das 15h.

Em ambas as universidades, os primeiros lugares foram garantidos por estudantes aprovados no curso de Medicina, um dos mais concorridos da Uepa, com cerca de 62,24 candidatos por vaga.

Entre os três primeiros colocados da UEPA, todas são mulheres. Camille Azevedo Vaz conquistou o primeiro lugar geral no curso de Medicina em Belém e também lidera o ranking geral da UFPA. O segundo lugar da UEPA ficou com Sofia Farias Cerceau, também de Medicina, que aparece em terceiro lugar na UFPA. Já o terceiro lugar da UEPA foi ocupado por Ingrid Rebeca de Moraes Soares, paraense que mora em Goiânia e comemorou suas aprovações em Santa Luzia do Pará, onde vivem seus pais.

Na UFPA, o segundo lugar geral foi conquistado por Kaua Meneses Corrêa, o único homem entre os três primeiros colocados, igualmente no curso de Medicina. No entanto, ele é de Sergipe e não ocupará a vaga.

Mais de 97% dos aprovados da UFPA são paraenses, reforçando a representatividade local. Como tradicionalmente ocorre, os cursos de Medicina lideram as primeiras posições nos vestibulares.

Camille Azevedo alcançou o primeiro lugar geral nos vestibulares da Uepa e UFPA, reafirmando a dedicação ao longo dos anos. "A minha preparação foi muito intensa, eu vim direto do convênio, eu tive que conciliar a escola com o Enem, foi uma loucura, mas valeu muito a pena. A medicina é o meu sonho desde que eu entrei no Ensino Médio", revelou a estudante de 17 anos.

Já Sofia Farias também mostrou consistência, figurando entre os primeiros lugares nas duas universidades.

Ingrid Rebeca nasceu em Capanema, no nordeste do Pará, e se mudou para Goiânia aos 18 anos em busca de melhores oportunidades. A aprovação na UEPA representa a realização de um sonho que une esforço e planejamento acadêmico.

A divulgação simultânea dos listões da Uepa e UFPA chamou atenção, pois raramente ocorre de ambas as universidades publicarem seus resultados no mesmo dia. A dobradinha evidencia a competitividade do vestibular paraense e o interesse crescente pelo curso de Medicina.

Números do vestibular 2026

O Processo Seletivo 2026 da UFPA contou com 59.642 inscritos disputando 7.155 vagas, além de 194 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PCD), distribuídas entre os diversos campi da universidade no Pará.

Na Uepa, o Prosel 2026 ofereceu 3.810 vagas, preenchidas com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, além de 99 vagas para pessoas com deficiência, reafirmando o compromisso institucional com inclusão e equidade no acesso ao ensino superior.

Veja quem são os provados em 1º, 2º e 3º lugar geral da UFPA em 2026:

1º lugar geral: Camille Azevedo Vaz – Medicina (Belém)

2º lugar geral: Kaua Meneses Corrêa – Medicina (Belém)

3º lugar geral: Sofia Farias Cerceu – Medicina (Marabá)

Veja quem são os provados em 1º, 2º e 3º lugar geral da UEPA em 2026:

1º lugar geral: Camille Azevedo Vaz, Medicina (Belém)

2º lugar geral: Sofia Farias Cerceau, Medicina (Marabá)

3º lugar geral: Ingrid Rebeca de Morais Soares, Medicina (Belém)