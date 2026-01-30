Listão da Uepa 2026: confira os aprovados no PS para o curso de Licenciatura em Música

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta sexta-feira (30), o resultado do Processo Seletivo Específico para o Curso de Licenciatura em Música 2026. No total, foram 134 vagas, divididas entre os municípios de Belém (42 vagas), Santarém (31 vagas), Marabá (31 vagas) e Bragança (30 vagas). Segundo a Uepa, sobrou apenas uma vaga adicional para PcD no processo seletivo.

A demanda de candidatos por vaga foi grande. No campus Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) - Campus I da Uepa, em Belém, foram 157 candidatos inscritos no turno matutino e 114 no turno noturno. Em Santarém, no Campus XII, foram 106 candidatos inscritos para o turno vespertino. Em Marabá, no Campus VIII, 77 inscritos para o turno noturno, e em Bragança, Campus XXI, 49 inscritos, também para o turno noturno.

Listão

Confira o listão completo aqui. (https://prosel.uepa.br/wp-content/uploads/ps_musica2026_listao.pdf).

Veja as pontuações máximas e mínimas por Campus

Belém - Campus I - Matutino

Grupo A

Máxima: 30.80

Mínima: 29.15

Grupo B

Máxima: 22.00

Mínima: 22.00

Grupo C

Máxima: 29.15

Mínima: 29.15

Grupo D

Máxima: 20.90

Mínima: 20.90

Grupo E

Máxima: 27.50

Mínima: 25.85

Grupo F

Máxima: 0.00

Mínima: 0.00

Grupo G

Máxima: 26.40

Mínima: 26.40

Grupo H

Máxima: 25.85

Mínima: 25.85

Grupo I

Máxima: 25.85

Mínima: 20.90

Grupo J

Máxima: 0.00

Mínima: 0.00

Belém - Campus I - Noturno

Grupo A

Máxima 30.80

Mínima 29.15

Grupo B

Máxima 22.00

Mínima 22.00

Grupo C

Máxima 28.60

Mínima 28.60

Grupo D

Máxima 28.60

Mínima 28.60

Grupo E

Máxima 27.50

Mínima 24.75

Grupo F

Máxima 0.00

Mínima 0.00

Grupo G

Máxima 26.40

Mínima 26.40

Grupo H

Máxima 26.40

Mínima 26.40

Grupo I

Máxima 26.40

Mínima 23.65

Grupo J

Máxima 0.00

Mínima 0.00

Santarém - Campus XII - Vespertino

Grupo A

máxima 30.80

mínima 27.50

Grupo B

máxima 25.85

mínima 25.85

Grupo C

máxima 27.50

mínima 27.50

Grupo D

máxima 23.10

mínima 23.10

Grupo E

máxima 26.95

mínima 18.70

Grupo F

máxima 0.00

mínima 0.00

Grupo G

máxima 26.95

mínima 26.95

Grupo H

máxima 26.95

mínima 26.95

Grupo I

máxima 25.30

mínima 23.65

Grupo J

máxima 0.00

mínima 0.00

Marabá - Campus VIII - Noturno

Grupo A

Máxima: 30.25

Mínima: 26.40

Grupo B

Máxima: 19.80

Mínima: 19.80

Grupo C

Máxima: 26.40

Mínima: 26.40

Grupo D

Máxima: 26.00

Mínima: 26.00

Grupo E

Máxima: 25.30

Mínima: 22.00

Grupo F

Máxima: 0.00

Mínima: 0.00

Grupo G

Máxima: 25.65

Mínima: 24.75

Grupo H

Máxima: 24.20

Mínima: 24.20

Grupo I

Máxima: 0.00

Mínima: 0.00

Bragança - Campus XXI - Noturno

Grupo A

Máxima: 27.50

Mínima: 23.65

Grupo B

Máxima: 0.00

Mínima: 0.00

Grupo C

Máxima: 23.10

Mínima: 23.10

Grupo D

Máxima: 23.10

Mínima: 23.10

Grupo E

Máxima: 22.00

Mínima: 19.80

Grupo F

Máxima: 0.00

Mínima: 0.00

Grupo G

Máxima: 23.10

Mínima: 22.00

Grupo H

Máxima: 19.60

Mínima: 19.80

Grupo I

Máxima: 23.10

Mínima: 13.20

Grupo J

Máxima: 0.00

Mínima: 0.00