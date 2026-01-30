Listão da Uepa 2026: confira os aprovados no PS para o curso de Licenciatura em Música
As vagas são para os cursos ofertados em Belém, Santarém, Marabá e Bragança
A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta sexta-feira (30), o resultado do Processo Seletivo Específico para o Curso de Licenciatura em Música 2026. No total, foram 134 vagas, divididas entre os municípios de Belém (42 vagas), Santarém (31 vagas), Marabá (31 vagas) e Bragança (30 vagas). Segundo a Uepa, sobrou apenas uma vaga adicional para PcD no processo seletivo.
A demanda de candidatos por vaga foi grande. No campus Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) - Campus I da Uepa, em Belém, foram 157 candidatos inscritos no turno matutino e 114 no turno noturno. Em Santarém, no Campus XII, foram 106 candidatos inscritos para o turno vespertino. Em Marabá, no Campus VIII, 77 inscritos para o turno noturno, e em Bragança, Campus XXI, 49 inscritos, também para o turno noturno.
Listão
Confira o listão completo aqui. (https://prosel.uepa.br/wp-content/uploads/ps_musica2026_listao.pdf).
Veja as pontuações máximas e mínimas por Campus
Belém - Campus I - Matutino
Grupo A
Máxima: 30.80
Mínima: 29.15
Grupo B
Máxima: 22.00
Mínima: 22.00
Grupo C
Máxima: 29.15
Mínima: 29.15
Grupo D
Máxima: 20.90
Mínima: 20.90
Grupo E
Máxima: 27.50
Mínima: 25.85
Grupo F
Máxima: 0.00
Mínima: 0.00
Grupo G
Máxima: 26.40
Mínima: 26.40
Grupo H
Máxima: 25.85
Mínima: 25.85
Grupo I
Máxima: 25.85
Mínima: 20.90
Grupo J
Máxima: 0.00
Mínima: 0.00
Belém - Campus I - Noturno
Grupo A
Máxima 30.80
Mínima 29.15
Grupo B
Máxima 22.00
Mínima 22.00
Grupo C
Máxima 28.60
Mínima 28.60
Grupo D
Máxima 28.60
Mínima 28.60
Grupo E
Máxima 27.50
Mínima 24.75
Grupo F
Máxima 0.00
Mínima 0.00
Grupo G
Máxima 26.40
Mínima 26.40
Grupo H
Máxima 26.40
Mínima 26.40
Grupo I
Máxima 26.40
Mínima 23.65
Grupo J
Máxima 0.00
Mínima 0.00
Santarém - Campus XII - Vespertino
Grupo A
máxima 30.80
mínima 27.50
Grupo B
máxima 25.85
mínima 25.85
Grupo C
máxima 27.50
mínima 27.50
Grupo D
máxima 23.10
mínima 23.10
Grupo E
máxima 26.95
mínima 18.70
Grupo F
máxima 0.00
mínima 0.00
Grupo G
máxima 26.95
mínima 26.95
Grupo H
máxima 26.95
mínima 26.95
Grupo I
máxima 25.30
mínima 23.65
Grupo J
máxima 0.00
mínima 0.00
Marabá - Campus VIII - Noturno
Grupo A
Máxima: 30.25
Mínima: 26.40
Grupo B
Máxima: 19.80
Mínima: 19.80
Grupo C
Máxima: 26.40
Mínima: 26.40
Grupo D
Máxima: 26.00
Mínima: 26.00
Grupo E
Máxima: 25.30
Mínima: 22.00
Grupo F
Máxima: 0.00
Mínima: 0.00
Grupo G
Máxima: 25.65
Mínima: 24.75
Grupo H
Máxima: 24.20
Mínima: 24.20
Grupo I
Máxima: 0.00
Mínima: 0.00
Bragança - Campus XXI - Noturno
Grupo A
Máxima: 27.50
Mínima: 23.65
Grupo B
Máxima: 0.00
Mínima: 0.00
Grupo C
Máxima: 23.10
Mínima: 23.10
Grupo D
Máxima: 23.10
Mínima: 23.10
Grupo E
Máxima: 22.00
Mínima: 19.80
Grupo F
Máxima: 0.00
Mínima: 0.00
Grupo G
Máxima: 23.10
Mínima: 22.00
Grupo H
Máxima: 19.60
Mínima: 19.80
Grupo I
Máxima: 23.10
Mínima: 13.20
Grupo J
Máxima: 0.00
Mínima: 0.00
