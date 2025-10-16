Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher flagra companheiro e amante em jogo do Sport e Ceará

Apesar da briga entre a traída e o homem, a situação termina de maneira inusitada

Lívia Ximenes
fonte

Apesar do flagra, a mulher saiu acompanhada da amante do companheiro (Reprodução)

Uma mulher, durante um jogo entre Sport e Ceará, flagrou o companheiro com a amante. A situação ocorreu na noite dessa quarta-feira (15) e foi filmada por outro torcedor e compartilhada nas redes sociais. No vídeo, a mulher se aproxima e aplaude, ironicamente, a cena que vê.

VEJA MAIS

image Seminu, padre é flagrado com noiva de fiel só de baby-doll em casa paroquial
Caso é investigado tanto pela Polícia Civil quanto pela Diocese local para aputar possíveis violações

image Mulher que usou 7,5 kg de glitter para se vingar de ex pode responder judicialmente; entenda
Rafaela Bressan, de 28 anos, foi motivada pelo ex-namorado a se vingar de uma traição. Apesar da reação tranquila do homem, ela pode ser acusada de, pelo menos, três crimes

image ‘Não me arrependo’, diz Iza sobre atitude relacionada a Yuri Lima
A cantora foi traída pelo jogador enquanto estava grávida de Nala, filha nascida em outubro de 2024, e reatou o relacionamento nesse ano

“É para olhar mesmo, para ver quem é você”, diz a traída. Ela dá tapas no homem e afirma que o relacionamento terminou. O momento aconteceu no Estádio Ilha do Retiro, durante uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O final, entretanto, foi inusitado: a mulher traída e a amante do torcedor do Sport saem juntas das arquibancadas. O narrador do vídeo diz que o homem já havia ido embora.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Traição

mulher flagra traição

mulher flagra companheiro com amante em jogo

amante

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula: quando Netanyahu deixar de ser governo, não haverá problemas entre Brasil e Israel

13.10.25 13h37

Hugo Souza celebra chance na seleção contra o Japão: 'Trabalhei a vida inteira por isso'

12.10.25 16h47

Seleção brasileira chega a Tóquio, e Ancelotti prepara Hugo Souza no gol contra o Japão

12.10.25 13h38

Brasil

BNDES já aprovou R$ 124,4 milhões em crédito para empresas do Pará com recursos do Brasil Soberano

Plano Brasil Soberano é um conjunto de medidas lançado pelo governo federal para apoiar exportadores brasileiros, especialmente pequenas empresas, afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos

10.10.25 19h28

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Adolescente de 15 anos morre em acidente com scooter elétrica

A colisão entre a motocicleta e uma caminhonete aconteceu na manhã dessa quinta-feira (16), em Cascavel, Paraná

16.10.25 8h54

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

susto

Mulher se pendura em ar-condicionado no 12º andar para salvar mãe e criança de incêndio

As mulheres e o menino foram internados em estado grave

15.10.25 19h48

BRASIL

Homem é internado com suspeita de intoxicação após beber água mineral; entenda

O paciente, de 50 anos, está sob cuidados médicos. O lote foi apreendido e segue para avaliação da Vigilância Sanitária

15.10.25 10h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda