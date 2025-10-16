Mulher flagra companheiro e amante em jogo do Sport e Ceará

Uma mulher, durante um jogo entre Sport e Ceará, flagrou o companheiro com a amante. A situação ocorreu na noite dessa quarta-feira (15) e foi filmada por outro torcedor e compartilhada nas redes sociais. No vídeo, a mulher se aproxima e aplaude, ironicamente, a cena que vê.

“É para olhar mesmo, para ver quem é você”, diz a traída. Ela dá tapas no homem e afirma que o relacionamento terminou. O momento aconteceu no Estádio Ilha do Retiro, durante uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O final, entretanto, foi inusitado: a mulher traída e a amante do torcedor do Sport saem juntas das arquibancadas. O narrador do vídeo diz que o homem já havia ido embora.