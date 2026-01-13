Capa Jornal Amazônia
Mulher é detida após furtar crucifixo do altar de igreja

O caso aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro. A suspeita foi identificada pelas autoridades e liberada após depoimento

Lívia Ximenes
fonte

A mulher foi detida e liberada após registro de ocorrência e depoimento (Reprodução / Segurança Presente (RJ))

Uma mulher foi detida após furtar um crucifixo do altar de uma igreja em Niterói, no Rio de Janeiro. O crime ocorreu na última sexta-feira (9) e foi registrado por câmeras de segurança. A suspeita escondeu o item dentro da blusa.

O vídeo foi enviado a agentes do Segurança Presente, organização do governo estadual, que iniciaram as buscas pela mulher. A suspeita foi identificada e levada à 76ª Delegacia Policial do Rio de Janeiro. Em relato, ela disse que o crucifixo foi quebrado em pedaços e vendido a um ferro-velho.

Após registro da ocorrência e depoimento, a suspeita foi liberada, pois não houve flagrante. As autoridades seguem investigando o caso.

