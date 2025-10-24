Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

MPSP pede prisão de deputado Lucas Bove por descumprimento de medidas protetivas a Cíntia Chagas

Ministério Público de São Paulo (MPSP) solicita a prisão preventiva do deputado estadual Lucas Bove (PL) após acusações de violência doméstica

Riulen Ropan
fonte

Após a separação, Bove teria continuado a ameaçar e perseguir a influenciadora. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) protocolou, nesta quinta-feira (23/10), um pedido de prisão preventiva contra o deputado estadual Lucas Bove (PL). O motivo é o descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência impostas pela Justiça em favor de sua ex-esposa, a influenciadora e professora de português Cíntia Chagas, que o acusa de violência doméstica e agressão.

Na denúncia formalizada à Justiça, o MPSP detalha acusações graves contra o parlamentar, incluindo violência psicológica, perseguição, ameaça e lesão corporal. Devido ao cargo de deputado estadual, a promotoria também solicitou um ofício à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para que sejam adotadas as "providências cabíveis".

Bove agiu "como se não houvesse decisão judicial a cumprir"

A promotora Fernanda Raspantini Pellegrino destacou o padrão de desrespeito de Lucas Bove às ordens judiciais. Segundo ela, há aproximadamente um ano, o denunciado tem ignorado as determinações do Sistema de Justiça, mesmo após ser intimado e advertido.

"Ele não o faz por acreditar que não será responsabilizado pelas consequências de seus atos, tendo em vista que age como se não houvesse decisão judicial a cumprir," afirmou a promotora. O MPSP ressalta que Bove realizou publicações mencionando o nome da vítima e o conteúdo do processo, ignorando a vigência das protetivas.

VEJA MAIS

image 'Vitória das mulheres', diz Cintia Chagas após fala sobre ex
Influenciadora reagiu nas redes ao indiciamento do ex-marido, o deputado Lucas Bove, por violência doméstica

image VÍDEO: Influenciadora digital chora após denúncia contra seu ex-marido e deputado ser arquivada
A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) arquivou o processo que pedia a cassação do deputado estadual Lucas Bove, acusado de agressão

image Advogados da influenciadora Cíntia Chagas pedem a prisão preventiva de Lucas Above
Ex-marido da influenciadora é acusado de violência doméstica; segundo a defesa do deputado estadual de São Paulo, a acusação é "incabível".

Histórico de agressões e violência psicológica

A denúncia apresentada detalha o histórico de violência atribuído a Lucas Bove, que se estendeu de agosto de 2022 a julho de 2024. As acusações incluem:

  • Violência física: o parlamentar é acusado de cometer agressões físicas em ao menos três ocasiões. Tais atos teriam envolvido apertões que causaram hematomas e lesões, além de situações de humilhação pública. Um dos relatos aponta que Bove tinha o hábito de apertar os mamilos da então esposa em público.
  • Ameaças e uso de arma: a denúncia narra que o deputado teria apontado sua arma de fogo para Cíntia "como brincadeira", enquanto consumia maconha. Em um episódio mais grave, ele teria arremessado uma faca na perna dela e feito ameaças de morte, citando que seu segurança ocultaria o corpo.
  • Violência psicológica e ciúmes excessivo: Bove teria cometido violência psicológica por meio de constrangimento, humilhação, isolamento e ridicularização. O ciúme excessivo teria levado Cíntia Chagas a apagar campanhas publicitárias e cortar relações profissionais.

Após a separação, Bove teria continuado a ameaçar e perseguir a influenciadora, utilizando até mesmo números de telefone da Alesp para contatá-la após ser bloqueado.

O impacto das agressões na saúde de Cíntia Chagas é citado na denúncia, que relata o desenvolvimento de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), uso de antidepressivos e a necessidade de utilizar veículo blindado por medo.

Denúncia abrange múltiplos crimes

Em setembro, Cíntia registrou o boletim de ocorrência e obteve as medidas protetivas, que seguem vigentes. O divórcio foi oficializado em 14 de setembro.

Em setembro deste ano, Lucas Bove foi indiciado por ameaça e violência psicológica. Com o pedido desta quinta-feira (23/10), o MPSP o denunciou formalmente por violência psicológica, perseguição, ameaça e lesão corporal, além da ação penal por descumprimento de medidas protetivas.

O que dizem as partes

Defesa de Cíntia Chagas: em nota, a defesa da influenciadora, representada pela advogada Gabriela Manssur, classificou a denúncia como um "marco importante para as mulheres na busca pela verdade, pela responsabilização e pela dignidade da vítima", reafirmando que "não há espaço para o abuso, para a impunidade e para o uso do poder como instrumento de opressão".

Lucas Bove: em manifestação nas redes sociais, o deputado afirmou que o pedido de prisão se deu após ele "responder uma pergunta sobre fatos que já eram públicos". Ele defendeu que a Delegacia da Mulher teria afastado as acusações de violência física, indiciando-o apenas por violência psicológica, e alegou que um laudo de ausência de dano psicológico na vítima foi ignorado. Bove também questionou o Segredo de Justiça, citando que a ex-esposa falou publicamente sobre o caso da faca.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lucas Bove

cíntia chagas

prisão preventiva

violência doméstica

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

FELICIDADE NO EMPREGO

Pessoas que vivem no Norte do Brasil são mais felizes no trabalho, aponta pesquisa

Segundo o Índice de Felicidade e Engajamento no Trabalho, os nortistas lideram o ranking com 8,1 pontos

23.10.25 15h23

BRASIL

Maior monumento do mundo dedicado a Nossa Senhora de Fátima será inaugurado no Brasil; saiba onde

Com uma altura impressionante de 54 metros, a nova obra superará o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

17.10.25 21h34

Inmet emite alerta vermelho para tempestade no Sul do País

17.10.25 9h58

Lula: quando Netanyahu deixar de ser governo, não haverá problemas entre Brasil e Israel

13.10.25 13h37

MAIS LIDAS EM BRASIL

Prisão Preventiva

MPSP pede prisão de deputado Lucas Bove por descumprimento de medidas protetivas a Cíntia Chagas

Ministério Público de São Paulo (MPSP) solicita a prisão preventiva do deputado estadual Lucas Bove (PL) após acusações de violência doméstica

24.10.25 9h00

GOLPE

Idoso perde R$ 32 mil em golpe ao acreditar estar namorando com Juliana Paes

Familiares da vítima denunciaram o caso à polícia, que alerta sobre golpes com perfis falsos de famosos e uso de vídeos manipulados

23.10.25 23h48

PÂNICO

VÍDEO: avião 'cai' ao vivo com repórter da Globo e assusta os telespectadores

Que susto! A situação aconteceu durante uma reportagem especial sobre o Dia do Aviador e logo viralizou nas redes sociais

23.10.25 19h27

PREVENÇÃO

Você lava a tigela do seu cachorro? Falta de higiene pode causar doenças em humanos; entenda

Assim como higienizamos nossos pratos diariamente, devemos ter o mesmo cuidado com os recipientes dos pets

27.03.25 20h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda