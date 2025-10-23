Capa Jornal Amazônia
Idoso perde R$ 32 mil em golpe ao acreditar estar namorando com Juliana Paes

Familiares da vítima denunciaram o caso à polícia, que alerta sobre golpes com perfis falsos de famosos e uso de vídeos manipulados

Hannah Franco
fonte

Homem cai em golpe e envia dinheiro a golpista que se passava por Juliana Paes. (Reprodução/Instagram)

Um idoso de Pocrane, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, perdeu R$ 32 mil ao acreditar que mantinha um relacionamento amoroso com a atriz Juliana Paes. A Polícia Civil da cidade investiga o caso e busca identificar a autora do golpe.

Segundo familiares da vítima, o homem começou a se comunicar há cerca de três meses com uma pessoa que se passava pela atriz nas redes sociais. As conversas incluíam mensagens carinhosas, promessas de encontros e até supostas chamadas de vídeo, fazendo o idoso acreditar na relação.

Com o tempo, a golpista passou a alegar dificuldades financeiras e pessoais, solicitando dinheiro para “resolver pendências”. Em troca, prometia se encontrar com o idoso assim que os problemas fossem resolvidos. As transferências foram feitas via Pix, totalizando R$ 32 mil.

Os familiares começaram a desconfiar da intensa movimentação financeira e denunciaram o caso à polícia. Segundo a corporação, golpes como esse têm se tornado cada vez mais frequentes. Criminosos utilizam perfis falsos de pessoas famosas, vídeos manipulados e conversas bem estruturadas para ganhar a confiança das vítimas.

A Polícia Civil alerta que famosos não pedem dinheiro pelas redes sociais. Qualquer pedido desse tipo deve ser considerado suspeito e denunciado.

.
