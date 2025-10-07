Morre jornalista José de Paiva Netto, presidente da LBV, aos 84 anos

O jornalista José de Paiva Netto morreu na madrugada dessa terça-feira (7), aos 84 anos. Também escritor, radialista, compositor e educador, ele foi responsável pela consolidação da Legião da Boa Vontade (LBV), na qual era presidente. As causas do óbito não foram divulgadas.

Paiva Netto faleceu no Rio de Janeiro (RJ) e deixou esposa, seis filhos, netos e bisnetos. Em uma atuação de destaque a favor da educação e com feitos notórios, ele recebeu a Medalha do 1º Centenário da Academia Brasileira de Letras (ABL); foi nomeado Comendador da Ordem do Rio Branco, pelo Ministério das Relações Exteriores; honrado com o Grau de Comendador, pelo Conselho da Ordem do Mérito Aeronáutico; e condecorado com a Medalha do Pacificador, pelo Ministério do Exército brasileiro.

O trabalho de Paiva Netto resultou no crescimento da LBV como um grande movimento humanitário, atendendo a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A instituição se tornou referência na educação, assistência social e comunicação. O escritor desenvolveu a linha da Pedagogia do Afeto e Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que estimulam o reconhecimento e aprimoramento de valores e talentos de educandos.

A Legião da Boa Vontade, graças a Paiva Netto, ganhou posição importante na Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1989, ele fundou o Templo da Boa Vontade e, após 11 anos, criou o Fórum Mundial Espírito e Ciência. O jornalista também foi um dos primeiros pregadores do Evangelho-Apocalipse e lançou livros traduzidos para mais de 25 idiomas e em braile.