Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Morre jornalista José de Paiva Netto, presidente da LBV, aos 84 anos

O consolidador da Legião da Boa Vontade morreu na madrugada dessa terça-feira (7) e deixou esposa, seis filhos, netos e bisnetos

Lívia Ximenes
fonte

José Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade, morre aos 84 anos (Reprodução)

O jornalista José de Paiva Netto morreu na madrugada dessa terça-feira (7), aos 84 anos. Também escritor, radialista, compositor e educador, ele foi responsável pela consolidação da Legião da Boa Vontade (LBV), na qual era presidente. As causas do óbito não foram divulgadas.

VEJA MAIS

image Morre Jilly Cooper, autora de 'Rivais', aos 88 anos

image Adolescente morre após inalar gases tóxicos durante limpeza de poço em Medicilândia
O jovem realizava o serviço junto com o tio, que conseguiu sobreviver

image Ajudante morre em acidente envolvendo carreta da aparelhagem no Pará
O motorista e outro ajudante tiveram apenas ferimentos leves e receberam atendimento no local

Paiva Netto faleceu no Rio de Janeiro (RJ) e deixou esposa, seis filhos, netos e bisnetos. Em uma atuação de destaque a favor da educação e com feitos notórios, ele recebeu a Medalha do 1º Centenário da Academia Brasileira de Letras (ABL); foi nomeado Comendador da Ordem do Rio Branco, pelo Ministério das Relações Exteriores; honrado com o Grau de Comendador, pelo Conselho da Ordem do Mérito Aeronáutico; e condecorado com a Medalha do Pacificador, pelo Ministério do Exército brasileiro.

O trabalho de Paiva Netto resultou no crescimento da LBV como um grande movimento humanitário, atendendo a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A instituição se tornou referência na educação, assistência social e comunicação. O escritor desenvolveu a linha da Pedagogia do Afeto e Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que estimulam o reconhecimento e aprimoramento de valores e talentos de educandos.

A Legião da Boa Vontade, graças a Paiva Netto, ganhou posição importante na Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1989, ele fundou o Templo da Boa Vontade e, após 11 anos, criou o Fórum Mundial Espírito e Ciência. O jornalista também foi um dos primeiros pregadores do Evangelho-Apocalipse e lançou livros traduzidos para mais de 25 idiomas e em braile.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Ônibus com 55 estudantes atinge carro e pega fogo no centro de Porto Alegre

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico

04.10.25 15h25

Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

02.10.25 8h33

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

01.10.25 22h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Alerta laranja: temperaturas devem cair em oito estados, diz Inmet

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a queda é prevista para essa terça-feira (7) em três regiões do Brasil

07.10.25 7h51

CRIME

VÍDEO: Funcionária de lotérica é flagrada furtando bilhete premiado da Mega-Sena de cliente

O crime foi registrado pelas imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento

21.01.25 21h02

PERDEU TUDO

Ganhador da Mega sena não faz resgate e perde prêmio milionário

Já imaginou ganhar na mega e simplesmente não ir buscar seu prêmio? Acredite, isto aconteceu...

01.04.25 12h55

PRAZER

‘Sexo Pig’: entenda o que é e como funciona o fetiche repudiado por Pabllo Vittar

O sexo pig é uma preferência sexual legítima para muitos indivíduos que encontram prazer nessas atividades

28.02.23 23h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda