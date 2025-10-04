Ônibus com 55 estudantes atinge carro e pega fogo no centro de Porto Alegre

Um ônibus que transportava 55 estudantes do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio Vargas, de Vacaria, pegou fogo na tarde de sexta-feira (3/10) no centro de Porto Alegre. Dois professores e o motorista também estavam a bordo. Não houve feridos.

O Zero Hora divulgou um vídeo do sinistro. Nele, é possível ver o ônibus descendo a rua Espírito Santo desgovernado. Algumas pessoas correm após verem o automóvel atingindo carros estacionados. Após acertar em cheio e arrastar três veículos que estavam parados na via, o ônibus pega fogo e os ocupantes fogem.

O grupo havia saído em excursão para visitar o Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e ninguém ficou gravemente ferido. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico.

As chamas e a fumaça ainda atingiram um prédio localizado na mesma rua. Moradores de quatro andares do edifício precisaram ser retirados do local e alguns receberam atendimento médico.

