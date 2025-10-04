Ônibus com 55 estudantes atinge carro e pega fogo no centro de Porto Alegre
A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico
Um ônibus que transportava 55 estudantes do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio Vargas, de Vacaria, pegou fogo na tarde de sexta-feira (3/10) no centro de Porto Alegre. Dois professores e o motorista também estavam a bordo. Não houve feridos.
O Zero Hora divulgou um vídeo do sinistro. Nele, é possível ver o ônibus descendo a rua Espírito Santo desgovernado. Algumas pessoas correm após verem o automóvel atingindo carros estacionados. Após acertar em cheio e arrastar três veículos que estavam parados na via, o ônibus pega fogo e os ocupantes fogem.
O grupo havia saído em excursão para visitar o Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e ninguém ficou gravemente ferido. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico.
As chamas e a fumaça ainda atingiram um prédio localizado na mesma rua. Moradores de quatro andares do edifício precisaram ser retirados do local e alguns receberam atendimento médico.
Segundo o G1, o motorista relatou que o freio do ônibus falhou durante a descida da rua, o que fez com que o veículo atingisse os cabos de energia e colidisse com outros dez carros estacionados. As chamas também alcançaram um prédio próximo, obrigando moradores de um prédio de cinco andares a deixarem o local. Alguns precisaram de atendimento médico.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA