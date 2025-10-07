Capa Jornal Amazônia
Ex-estagiário da Embrapa invade laboratório e tenta esfaquear funcionário

A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada para hospital em estado grave, onde permanece internado.

Gabrielle Borges
fonte

A instituição ainda está investigando como ele teve acesso ao prédio, assim como afirmou estar colaborando com as autoridades na investigação do caso. (Reprodução/Metrópoles)

Um homem, de identidade não revelada, foi preso na tarde desta segunda-feira (06/10) após esfaquear o ex-companheiro, de 25 anos, dentro das dependências da Embrapa. Segundo informações preliminares, o autor é ex-estagiário bolsista da instituição e entrou no local com o objetivo de tirar a vida do ex-companheiro, que também é bolsista na unidade. O caso ocorreu no Distrito Federal, no Parque Estação Biológica (PqEB), na Asa Norte.

Ainda de acordo com informações, o suspeito retirou uma faca da mochila e partiu para cima da vítima. No momento da agressão, uma funcionária que estava presente no ambiente gritou por ajuda e outro servidor interveio, conseguindo conter o agressor até a chegada da polícia.

Os militares realizaram a prisão do homem e o conduziram para 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).O caso é investigado como tentativa de homicídio. Durante a ação, foram apreendidas duas facas utilizadas no crime. A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada para o Hospital de Base em estado grave, onde permanece internado.

Em nota, a Embrapa confirmou o incidente violento ocorrido nas dependências da unidade e esclareceu que o ex-bolsista responsável pela agressão foi desligado da instituição em julho, ocasião em que foi recolhido seu crachá. A instituição ainda está investigando como ele teve acesso ao prédio, assim como afirmou estar colaborando com as autoridades na investigação do caso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

