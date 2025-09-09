Homem morre esfaqueado enquanto aguardava atendimento em UPA

Um homem de 39 anos, de identidade não revelada, foi esfaqueado de forma brutal até a morte enquanto aguardava atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Novo Gama, na região Entorno do Distrito Federal, na tarde da segunda-feira (08/09).

O crime chocou os pacientes e funcionários da unidade de saúde que estavam presentes no momento em que o homem foi golpeado com uma faca três vezes.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, o agressor surpreendeu a vítima pelas costas, dentro da própria unidade de saúde. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após ação conjunta da PM e Guarda Civil Municipal, um casal foi localizado e preso em flagrante. A faca utilizada no homicídio foi apreendida e as investigações sobre a motivação do crime continuam.

Em nota, a Prefeitura de Novo Gama lamentou a situação ocorrida na UPA 24h. Informou que a unidade prestou todo o suporte necessário à família da vítima e segue colaborando com as investigações do caso.

