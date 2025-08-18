VÍDEO: Mulher nua em praia é abordada pela polícia e confessa ter matado o pai esfaqueado

Uma mulher, de identidade não revelada, de 41 anos, foi presa em flagrante no último sábado (16), após confessar ter matado o pai esfaqueado, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A agressora caminhava nua pela orla quando foi abordada por guardas municipais e relatou ter esfaqueado o próprio pai, de 74 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a mulher caminhava sem roupas e foi abordada por guardas municipais. Ao falar diretamente com os agentes, ela revelou que tinha esfaqueado o pai no apartamento onde os dois moravam. Após a confissão, os guardas se dirigiram ao apartamento do idoso, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros e encontraram a vítima com cerca de 20 perfurações no corpo.

De acordo o relato, ela saiu nua na rua, pois estava estressada por cuidar sozinha do idoso, que apresentava diversas comorbidades há anos.

Veja o vídeo que circula

[twittter=1957428503185392004]

A faca utilizada para cometer o crime foi apreendida, assim como alguns equipamentos eletrônicos. Os objetos foram levados para perícia e a mulher foi presa em flagrante. Antes, ela passou por atendimento médico.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)