VÍDEO: Mulher nua em praia é abordada pela polícia e confessa ter matado o pai esfaqueado
De acordo o relato, ela saiu nua na rua pois estava estressada por cuidar sozinha do idoso, que apresentava diversas comorbidades, há anos. Homem morreu com vinte facadas
Uma mulher, de identidade não revelada, de 41 anos, foi presa em flagrante no último sábado (16), após confessar ter matado o pai esfaqueado, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A agressora caminhava nua pela orla quando foi abordada por guardas municipais e relatou ter esfaqueado o próprio pai, de 74 anos.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a mulher caminhava sem roupas e foi abordada por guardas municipais. Ao falar diretamente com os agentes, ela revelou que tinha esfaqueado o pai no apartamento onde os dois moravam. Após a confissão, os guardas se dirigiram ao apartamento do idoso, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros e encontraram a vítima com cerca de 20 perfurações no corpo.
De acordo o relato, ela saiu nua na rua, pois estava estressada por cuidar sozinha do idoso, que apresentava diversas comorbidades há anos.
A faca utilizada para cometer o crime foi apreendida, assim como alguns equipamentos eletrônicos. Os objetos foram levados para perícia e a mulher foi presa em flagrante. Antes, ela passou por atendimento médico.
