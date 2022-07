Adolescente de 14 anos é agredida e deixada nua na rua após festa

Uma adolescente de 14 anos foi agredida após participar de uma festa na casa de uma amiga e deixada nua em uma rua do bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (15), as informações são dos sites Folha do Progresso e G1 Santarém.

VEJA MAIS

De acordo com informações colhidas pela polícia, a jovem teria deixado a casa dos familiares há mais de uma semana porque os pais não permitiam que ela fosse para festas. Além disso, ela estaria envolvida com um rapaz comprometido, fato esse apontado como o motivo das agressões. A namorada do rapaz teria descoberto a relação e reunido um grupo de amigas para se vingar da rival.

A jovem foi agredida com tapas, socos e teve o corpo marcado por arranhões. As agressoras ainda arrancaram a roupa da adolescente e a deixaram nua no meio da rua. A vítima foi socorrida por populares, que providenciaram roupas para cobri-la.

Ainda segundo a polícia, a adolescente contou que saiu de casa há mais de uma semana e estava abrigada na casa de uma amiga. Ela própria teria relatado que a família não permitia que ela saísse para festas e, por esse motivo, decidiu sair de casa.

A Polícia Militar informou a situação para o Conselho Tutelar, mas nenhum representante do órgão apareceu para atender a ocorrência. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, na manhã do sábado (16).