Jovem de Santarém se pronuncia após 'bronca' de Tainá Costa

No fim de semana, a polêmica que ganhou holofotes foi envolvendo a cantora Tainá Costa. A artista interrompeu o seu show para chamar atenção de um rapaz que estava de costas para o palco.

"Amor, não fica de costas para mim não, baby, é falta de educação. Se não gosta, vai pra ali, deixa quem gosta na frente", disse Tainá, em vídeo postado no seu stories.

VEJA MAIS

A apresentação foi do último sábado (9), em Santarém, região oeste do Pará.

"No meu show eu não aceito isso, falta de respeito com qualquer artista, não sejam", escreveu a cantora em uma publicação referente ao vídeo. Alguns internautas criticaram Tainá, mas ela explicou o porquê da atitude: "Odeio isso, também acho chato esse tipo de situação, mas duvido que se fosse qualquer um aqui se iria gostar e continuar o show de boa cantando e vendo uma pessoa de costas pra você".

O rapaz envolvido na polêmica é Gustavo Henrique Costa. Ele usou as suas redes sociais para se pronunciar sobre o caso e explicar o que ocorreu. O jovem já atingiu a marca de 10 mil seguidores no Instagram.

“Vim falar sobre um assunto desnecessário, que não queria nem está falando. Não estou culpando ninguém, nem a Tainá, principalmente. Não foi culpa de ninguém. Eu estava tirando foto e fazendo vídeo da Tainá. Atrás de mim tinha umas bolsas das minhas amigas, eu estava reparando as bolsas e as coisas, não tinha como ficar de olho na Tainá”, disse Gustavo por meio dos seus stories no Instagram.

Ele ainda disse que resolveu falar porque muitas pessoas estavam julgando a atitude dele. E finalizou dizendo que Tainá é uma deusa.

Em seguida o jovem postou algumas imagens provando o que ele afirmou.