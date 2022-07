Criança de 3 anos é brutalmente atacada por cachorro da própria família em Santarém

Uma criança de apenas 3 anos foi atacada pelo cachorro da própria família no município de Santarém, oeste paraense. Durante o ataque houve laceração da orelha esquerda do menino, que chegou a ficar pendurada, além de cortes nas regiões do maxilar e rosto. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) fez os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal. O caso aconteceu no final da tarde de segunda-feira (11), no Residencial Salvação.

De acordo com informações do Samu, a criança foi atacada por um cachorro da raça “vira-lata” que pertence a propria família. A equipe de atendimento enfatizou os locais de ferimentos que a crianca passou, que foi mais direcionada a região da face, como cortes facial, maxilar e mandíbula.

Ainda de acordo com o Samu, a vítima estava sangrando bastante e precisou de um curativo de compressão, na sequência foi encaminhada ao PSM.