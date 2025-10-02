Capa Jornal Amazônia
Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

Estadão Conteúdo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestades em municípios de cinco Estados do País nesta quinta-feira, 2. Há possibilidade de chuva de até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo.

Na cidade de São Paulo, o dia segue com sol entre nuvens, com máxima prevista de 24ºC. A previsão indica a possibilidade de precipitações entre sexta-feira, 3, e sábado, 4. No domingo, 5, a máxima prevista é de 31ºC, segundo a Meteoblue.

Veja Estados afetados:

- São Paulo - Mato Grosso do Sul - Paraná - Santa Catarina - Rio Grande do Sul

Baixa umidade do ar

Segundo o Inmet, permanece ativo alerta amarelo para baixa umidade do ar nos seguintes Estados:

- São Paulo - Mato Grosso - Mato Grosso do Sul - Goiás - Tocantins - Minas Gerais - Bahia - Maranhão - Piauí - Ceará - Rio Grande do Norte - Paraíba

