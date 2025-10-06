Capa Jornal Amazônia
Adolescente morre após inalar gases tóxicos durante limpeza de poço em Medicilândia

O jovem realizava o serviço junto com o tio, que conseguiu sobreviver

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o poço onde o adolescente morreu. (Foto: Reprodução | A Voz do Xingu)

Um adolescente de 17 anos morreu na manhã deste domingo (5/10) após inalar gases tóxicos enquanto realizava a limpeza de um poço em uma chácara que fica a cerca de quilômetros da BR-230, na zona rural de Medicilândia, no sudoeste do Pará.

Segundo o portal A Voz do Xingu, moradores relataram que o garoto desceu no poço acompanhado do tio para realizar o serviço, quando ambos começaram a passar mal por conta da concentração de gás no interior da estrutura. O homem conseguiu sair e foi levado ao Hospital Municipal de Medicilândia, onde se encontra internado. Já o adolescente, ele não resistiu e morreu no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Altamira foi acionada e resgatou o corpo do jovem. A Polícia Científica também esteve presente no local para realizar a perícia e depois removeu o corpo até o Instituto Médico Legal (IML). 

Ainda conforme A Voz do Xingu, a vítima e o tio são naturais do Maranhão e estavam há cerca de seis meses trabalhando na região de Medicilândia. Até o momento, o estado de saúde do sobrevivente não foi divulgado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

polícia

adolescente morre

inalar

gases tóxicos

limpeza de poço

medicilândia
