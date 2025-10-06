Capa Jornal Amazônia
Corpo de homem é encontrado em São Miguel do Guamá; PC investiga o caso

Por enquanto, as circunstâncias da morte são desconhecidas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque é meramente ilustrativa e mostra o capô de uma viatura da Polícia Militar do Pará. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O corpo de um homem, ainda não identificado, em estado de decomposição, foi encontrado nesta segunda-feira (6/10) no bairro da Vila França, em São Miguel do Guamá, região nordeste do Pará. Por enquanto, as circunstâncias da morte são desconhecidas.

A Polícia Militar soube do caso depois que moradores localizaram o cadáver próximo a uma empresa de cerâmica. Uma guarnição do 42º Batalhão (42º BPM) se deslocou até o local e confirmou o ocorrido.

Segundo as autoridades, a vítima estava sem roupas. As polícias Científica (PCEPA) e Civil (PC) foram acionadas para a investigação e remoção do corpo até o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames necroscópicos, procedimento feito para determinar a causa da morte.

Em nota, a PC informou que, até o momento, a vítima não foi identificada. “Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de São Miguel do Guamá”, comunicou a instituição.
 

 

