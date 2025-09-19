Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito morre em intervenção policial na BR-010 após roubo em São Miguel do Guamá

O caso foi registrado na noite de quinta-feira (18), no km 18 da rodovia, sentido Santa Maria do Pará

O Liberal
fonte

Suspeito morre em intervenção policial na BR-010 após roubo em São Miguel do Guamá. (Foto: Poliia Militar)

Um jovem que não teve a identidade revelada morreu em uma intervenção policial na noite de quinta-feira (18), na BR-010, trecho entre os municípios de São Miguel do Guamá e Santa Maria do Pará. De acordo com as informações policiais, a ação ocorreu durante diligências para recuperar uma motocicleta que havia sido roubada horas antes. Outros três suspeitos conseguiram fugir. Uma arma de fogo foi apreendida.

"A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de São Miguel do Guamá", comunicou em nota.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada por uma pessoa que relatou ter sido roubada por quatro suspeitos armados que estavam em motocicletas no bairro Padre Ângelo, em São Miguel do Guamá. A vítima teria repassado as informações para os policiais sobre as roupas que os suspeitos vestiam, como era a moto levada e a direção em que os homens teriam se evadido.

Após as buscas serem iniciadas, os suspeitos foram avistados passando por um posto de combustíveis no Km 18. Conforme a versão da polícia, quando os suspeitos avistaram a guarnição, atiraram contra os agentes e tentaram fugiram novamente. Houve troca de tiros e dois suspeitos que estavam em uma das motos caíram na pista. A outra dupla conseguiu fugir.

De acordo com a polícia, aconteceu outro confronto com os suspeitos que caíram da moto e tentaram correr para uma área de mata. Um deles foi baleado e socorrido ao Hospital de São Miguel. Ele não resistiu e morreu após dar entrada na unidade. O outro suspeito fugiu no matagal. A motocicleta que havia sido roubada foi recuperada e um revólver calibre .38 foi apreendido.  

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

intervenção policial com morte
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Casal morre em acidente de moto na madrugada deste domingo na rodovia PA-160, em Parauapebas

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um Ford Ecosport trafegava na contramão quando colidiu de frente com a moto

21.09.25 15h24

POLÍCIA

Durante fiscalização, 130 cabeças de gado são apreendidas em Cachoeira do Piriá

A carga foi apreendida por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) por irregularidades na documentação

21.09.25 14h47

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante com 120 tabletes de droga dentro de embarcação em Salinópolis

As investigações começaram no início de setembro, após denúncias de que uma associação criminosa utilizava rotas fluviais para o transporte de drogas

21.09.25 14h37

EXECUÇÃO

Vigilante é morto a tiros em posto de combustível em Portel, no Marajó

A vítima, que atuava como vigilante, estava voltando do trabalho no momento em que tudo ocorreu, de acordo com as primeiras informações sobre o caso

21.09.25 14h27

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro do Marco, na madrugada deste domingo (21)

Vítima tinha 27 anos e foi surpreendida com a chegada de dois homens em uma moto que fizeram disparos contra ela

21.09.25 9h03

POLÍCIA

Acidente em Marabá deixa três mortos após carro cair de ponte

Motorista, esposa e filho retornavam de cavalgada quando veículo despencou em igarapé na Estrada do Rio Preto

21.09.25 13h20

VANDALISMO

Imagem de santa é destruída em ato de vandalismo no distrito do Apeú, em Castanhal

Moradores ficaram indignados com a agressão ao símbolo religioso, praticada por dois homens

20.09.25 11h51

VIOLÊNCIA

Criança de 2 anos morre após sofrer estupro e agressões; mãe e padrasto são presos

O relacionamento do casal era recente, cerca de quatro meses. Em depoimento, a mãe da criança disse que a filha havia convulsionado, caído e batido a nuca no chão, mas laudo contesta

03.09.22 17h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda