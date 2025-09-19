Suspeito morre em intervenção policial na BR-010 após roubo em São Miguel do Guamá

Um jovem que não teve a identidade revelada morreu em uma intervenção policial na noite de quinta-feira (18), na BR-010, trecho entre os municípios de São Miguel do Guamá e Santa Maria do Pará. De acordo com as informações policiais, a ação ocorreu durante diligências para recuperar uma motocicleta que havia sido roubada horas antes. Outros três suspeitos conseguiram fugir. Uma arma de fogo foi apreendida.

"A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de São Miguel do Guamá", comunicou em nota.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada por uma pessoa que relatou ter sido roubada por quatro suspeitos armados que estavam em motocicletas no bairro Padre Ângelo, em São Miguel do Guamá. A vítima teria repassado as informações para os policiais sobre as roupas que os suspeitos vestiam, como era a moto levada e a direção em que os homens teriam se evadido.

Após as buscas serem iniciadas, os suspeitos foram avistados passando por um posto de combustíveis no Km 18. Conforme a versão da polícia, quando os suspeitos avistaram a guarnição, atiraram contra os agentes e tentaram fugiram novamente. Houve troca de tiros e dois suspeitos que estavam em uma das motos caíram na pista. A outra dupla conseguiu fugir.

De acordo com a polícia, aconteceu outro confronto com os suspeitos que caíram da moto e tentaram correr para uma área de mata. Um deles foi baleado e socorrido ao Hospital de São Miguel. Ele não resistiu e morreu após dar entrada na unidade. O outro suspeito fugiu no matagal. A motocicleta que havia sido roubada foi recuperada e um revólver calibre .38 foi apreendido.