Polícia

Motorista é apresentado à Polícia Civil após acidente envolvendo três veículos em Santarém

Ele foi contido por moradores e, em seguida, abordado por agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

O Liberal
fonte

O acidente de trânsito ocorreu na noite de quinta-feira (18), no cruzamento da avenida Mendonça Furtado com a avenida Cuiabá, em Santarém, no oeste do Pará (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) apresentaram, na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, o motorista apontado como responsável por um acidente de trânsito ocorrido na noite de quinta-feira (18), no cruzamento da avenida Mendonça Furtado com a avenida Cuiabá, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo informações da SMT, divulgadas pelo Giro Portal Santarém, o condutor dirigia uma caminhonete Hilux quando colidiu inicialmente contra outro veículo do mesmo modelo que estava estacionado em um posto de combustíveis.

Após a primeira batida, ele deixou o local, entrou na contramão da via e atingiu com violência um segundo veículo que aguardava o sinal fechado. Com o impacto, o carro foi arrastado para o canteiro central da avenida. Ainda segundo a SMT, o motorista tentou fugir novamente, mas foi contido por populares em frente a um shopping localizado na avenida Mendonça Furtado. A equipe de trânsito foi acionada e realizou a abordagem, constatando que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas se recusou.

image Acidente deixa duas pessoas presas nas ferragens de um veículo em Santarém
Segundo as primeiras informações, o automóvel colidiu com o canteiro central da via

image Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas
As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

O agente de trânsito S. Almeida disse que, diante da recusa ao teste e da constatação de mais de dois sinais de embriaguez, foram adotados os procedimentos previstos na legislação. O motorista foi autuado administrativamente e conduzido à delegacia, onde o caso foi enquadrado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Os veículos envolvidos estavam com a documentação regular e foram liberados aos responsáveis no local. O condutor foi liberado após a autoridade policial arbitrar fiança no valor correspondente a 10 salários mínimos. Em nota, a Polícia Civil informa que um suspeito foi detido em flagrante por embriaguez ao volante e apresentado na Seccional de Santarém, na madrugada desta sexta-feira (19).

 

