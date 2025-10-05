Homem é morto a facadas em casa de shows no Pará; suspeito confessa crime

Um homem identificado como Saymon Henrique Almeida dos Santos foi morto com um golpe de faca na madrugada deste domingo (5) em uma casa de shows em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. O principal suspeito do crime, Adenilton Silva Teixeira, conhecido como "Caboquim", foi preso em flagrante e confessou a autoria. As informações são do portal Correio de Carajás. A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil do Pará (PCPA) e aguarda a confirmação de detalhes sobre o caso.

O crime ocorreu por volta das 3h10 do domingo (5) na avenida Duque de Caxias, no bairro Gabriel. A Polícia Militar (PM) foi acionada por um segurança do estabelecimento, uma casa de shows, que reportou o esfaqueamento. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida por amigos e levada ao Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia (HMSDA).

Saymon Henrique deu entrada na unidade de saúde ainda com vida, mas não resistiu à gravidade do ferimento no abdômen e morreu logo após ser hospitalizado.

Detalhes da Briga e a Prisão do Suspeito

Segundo relatos de moradores à polícia, a briga entre vítima e autor teria se iniciado horas antes, por volta das **20h de sábado** (4). Na ocasião, os dois se envolveram em uma luta corporal, e Saymon teria agredido Adenilton com pedaços de madeira.

Em um aparente ato de vingança, Adenilton teria ido até sua casa buscar uma faca e reencontrou Saymon na casa de shows durante a madrugada, momento em que cometeu o esfaqueamento fatal.

Após o crime, Adenilton fugiu na garupa de uma motocicleta Honda Pop. A Polícia Militar realizou diligências imediatas e conseguiu localizá-lo. Após ser detido, ele confessou o homicídio e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante e permanece preso à disposição da Justiça.

Investigações da Polícia Civil

A polícia também foi informada por familiares que a vítima, Saymon Henrique, tinha histórico de envolvimento em brigas, já tendo sido esfaqueado em outras ocasiões, e era usuário de drogas.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para dar continuidade à **investigação do caso** e solicitou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para a realização de necropsia.