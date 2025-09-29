Capa Jornal Amazônia
Homem é morto a facadas no Marajó; PC apura o caso

Próximo ao corpo da vítima, foram encontrados um aparelho celular, dois isqueiros e uma camisa azul

O Liberal

Um homem identificado como Edirnei Nunes foi assassinado a facadas na vila de Pracúba, na zona rural do município de Muaná, no Arquipélago do Marajó. O corpo dele foi encontrado na manhã de domingo (28).

Segundo o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar foi informada sobre a presença de um corpo na área rural, localizada a aproximadamente 60 quilômetros do centro da cidade. Com isso, policiais civis e militares foram até o local e encontraram o corpo.

Objetos foram recolhidos na cena do crime

Próximo ao corpo da vítima, foram encontrados um aparelho celular, dois isqueiros e uma camisa azul. A Polícia Civil realizou um levantamento na área do crime e recolheu os objetos. O cadáver foi removido e encaminhado para o Hospital Municipal de Muaná, ainda conforme noticiado pelo portal Notícia Marajó.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

.
