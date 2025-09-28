Homem mata a própria companheira com facada no pescoço e é encontrado morto em casa em Pacajá
A Polícia Científica realizou a perícia no local, fez a remoção dos corpos e vai realizar os exames de necropsia
Uma mulher foi assassinada pelo próprio companheiro e, em seguida, ele tirou a própria vida, na madrugada deste domingo (28), em Pacajá, no sudoeste do Pará.
O crime ocorreu por volta de 0h30, na rua Maranhense, bairro Tozzeti. A vítima, identificada como Edilene de Araújo da Conceição, foi encontrada deitada sobre uma cama, com um ferimento no pescoço causado por arma branca.
De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime foi Valdinei Francisco de Souza, companheiro de Edilene. Após atacar a mulher, ele telefonou para familiares relatando o ocorrido e afirmando que também atentaria contra a própria vida. Pouco depois, foi encontrado morto, enforcado com uma corda presa ao telhado da residência.
Ainda segundo informações preliminares levantadas pela polícia, o casal havia reatado o relacionamento há poucos dias e, na noite anterior, consumiu bebida alcoólica.
A Polícia Científica realizou a perícia no local, fez a remoção dos corpos e vai realizar os exames de necropsia. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do feminicídio seguido de suicídio.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA