O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Investigado por homicídio em Muaná é preso pela Polícia Civil em Anajás

A ação policial ocorreu na tarde de quinta-feira (2), após a localização do suspeito

O Liberal
fonte

Investigado por homicídio em Muaná é preso pela Polícia Civil em Anajás. (Foto: Divulgação)

Um investigado por um homicídio que ocorreu no município de Muaná foi preso pela Polícia Civil em Anajás, no Marajó, na tarde de quinta-feira (2). O homem é apontado pela PC como principal suspeito de um esfaqueamento que resultou na morte da vítima no último domingo (28/9), na comunidade de São Miguel do Pracuúba.

A ação para localizar e capturar o investigado foi realizada por meio da Delegacia de Muaná, em colaboração com a Polícia Militar. O suspeito não apresentou resistência e foi encaminhado para a delegacia.

Investigação

Edirnei Nunes Melo foi morto com mais de 15 golpes de faca no último domingo (28), em São Miguel do Pracuúba, zona rural de Muaná. O corpo da vítima foi localizado em via pública por moradores.

A Polícia Civil esteve no local e coletou informações para auxiliar no inquérito investigativo. Conforme a PC, foram realizadas diversas diligências, que possibilitaram a identificação do autor do crime, que estava foragido desde a data do ocorrido. Com base nos indícios reunidos, a autoridade policial da Delegacia de Muaná representou pela prisão preventiva do investigado, deferida pelo Poder Judiciário.

Após mais de 18 horas de buscas, a equipe, junto com a Polícia Militar, conseguiu localizar e capturar o investigado no município de Anajás, para onde havia fugido após o crime. O indivíduo foi encaminhado para a unidade policial de Muaná, em que passou pelos procedimentos necessários e se encontra à disposição da Justiça.

Palavras-chave

homicídio em muaná

homem morto a facadas
Polícia
.
