Polícia

Polícia

Mulher é morta a facadas dentro de casa em Mãe do Rio

A Polícia Civil investiga o caso. Por enquanto, ninguém foi preso

O Liberal

Niele Reis de Oliveira, de 28 anos, foi morta a facadas dentro de uma casa na segunda-feira (1º/10), na travessa Pedro Vieira, bairro Silas Freitas, em Mãe do Rio, região nordeste do Pará. Ninguém foi preso até agora.

Conforme o portal BO Paragominas, a Polícia Civil foi informada sobre o ocorrido por volta das 18h. Assim que os agentes chegaram ao local denunciado, encontraram o corpo da vítima no interior do imóvel, com várias lesões provocadas por golpes de faca.

A princípio, o crime ocorreu na casa do companheiro de Niele, ainda de acordo com o BO Paragominas. Na residência, os agentes encontraram o documento de identidade de Roberto Natalino Oliveira da Silva, de 46 anos, natural de Irituia, nordeste paraense.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Polícia
