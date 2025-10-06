'Maracá' é morto a tiros em balneário de Curuçá

Nilson Modesto da Silva, de 46 anos, conhecido pelo apelido "Maracá", foi morto a tiros na noite de domingo (5/10) no balneário Marauá, que fica na comunidade de mesmo nome, em Curuçá, região nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, homens encapuzados abordaram a vítima a pé e atiraram várias vezes contra ela.

A PM soube do caso por volta das 21h25, quando um morador relatou que um homem havia sido baleado no balneário. Os agentes se deslocaram até o local e, ao chegarem lá, contataram que “Macará” estava morto.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha passagens por tráfico de drogas. Por enquanto, não há confirmação das autoridades de que o homicídio possa ter relação com a vida pregressa de Nilson.

Nenhum suspeito foi preso por envolvimento no homicídio até agora. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Em nota, a PC informou que as circunstâncias do homicídio de Nilson Modesto são investigadas pela Delegacia de Curuçá. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso", comunicou a instituição.