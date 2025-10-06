Incêndio atinge garagem e destrói dois ônibus e uma caminhonete em Moju

Dois ônibus e uma caminhonete pegaram fogo na madrugada desta segunda-feira (6/10) em uma garagem na Vila Sococo, zona rural de Moju, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, existe a suspeita de que as chamas possam ter começado por falha mecânica em um dos veículos. Não houve feridos.

Os coletivos faziam a linha da Vila para a cidade e uma caminhonete. Segundo o portal Moju News, o episódio ocorreu por volta das 2h. As chamas destruíram completamente os três automóveis.

Moradores da Vila Sococo, que dependem diariamente do transporte dos ônibus para chegar à cidade, relataram ao Moju News a preocupação com a interrupção do serviço.

Em nota, a PC confirmou o caso e disse que o investiga. “Equipes da Delegacia de Moju estiveram no local, ouviram testemunhas e apuraram, de forma preliminar, que o fogo pode ter começado por falha mecânica em um dos veículos. Perícias foram solicitadas”, informou a instituição.