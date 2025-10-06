Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC prende homem suspeito de agredir a própria companheira e a enteada em Canaã dos Carajás

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas compareceram à unidade policial com lesões visíveis pelo corpo, indicativo das agressões sofridas

O Liberal

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil no último sábado (4/10) por suspeita de agredir a própria companheira e a enteada, uma adolescente de 14 anos, em Canaã dos Carajás. De acordo com a PC, as vítimas compareceram à unidade policial com lesões visíveis pelo corpo, indicativo das agressões sofridas.

A garota, segundo a PC, apresentava uma lesão na cabeça, causada por uma arma branca. As duas vítimas relataram aos agentes que as agressões só cessaram com a intervenção de um vizinho e da mãe, que também foi agredida.

Após o crime, o suspeito fugiu do local. Ainda conforme os relatos colhidos pela Polícia Civil, o homem possuía armas de fogo escondidas em casa.

Após as investigações, o suspeito foi localizado e preso em flagrante, colaborando com a polícia na apreensão das armas. O detido foi encaminhado à delegacia e segue à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal no contexto de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pc prende homem

agredir

companheira

enteada

canaã dos carajás

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de agredir a própria companheira e a enteada em Canaã dos Carajás

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas compareceram à unidade policial com lesões visíveis pelo corpo, indicativo das agressões sofridas

06.10.25 17h10

POLÍCIA

Incêndio atinge garagem e destrói dois ônibus e uma caminhonete em Moju

Segundo a Polícia Civil, existe a suspeita de que as chamas possam ter começado por falha mecânica em um dos veículos

06.10.25 16h56

POLÍCIA

'Maracá' é morto a tiros em balneário de Curuçá

Segundo a Polícia Militar, homens encapuzados abordaram a vítima a pé e atiraram várias vezes contra ela

06.10.25 15h30

POLÍCIA

Ananindeua: PC segue atrás dos suspeitos de matarem empresário em assalto

A Polícia Civil disse que analisará imagens do circuito de monitoramento para ajudar nas investigações do caso

06.10.25 15h11

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem se entrega à polícia após matar companheira usando caixa de som em Novo Progresso

José Miranda de Sousa, de 50 anos, conhecido como “Neto” e “Surdo”, foi preso na manhã de domingo (5)

06.10.25 11h17

HOMICÍDIO

Jovem é morto a facadas após discussão em Santarém

O crime ocorreu na madrugada de domingo (5) na comunidade Soledade

06.10.25 8h32

assassinato

Homem é morto a facadas em casa de shows no Pará; suspeito confessa crime

Saymon Henrique Almeida dos Santos, de 31 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos em São Domingos do Araguaia

05.10.25 17h59

BALEADO

VÍDEO: Empresário morre após reagir a assalto no conjunto Geraldo Palmeira, em Ananindeua

Ailton Rodrigues dos Santos chegou a ser levado ao Hospital Metropolitano, mas não resistiu ao ferimento no ombro. Polícia Civil investiga o caso.

05.10.25 12h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda