PC prende homem suspeito de agredir a própria companheira e a enteada em Canaã dos Carajás

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil no último sábado (4/10) por suspeita de agredir a própria companheira e a enteada, uma adolescente de 14 anos, em Canaã dos Carajás. De acordo com a PC, as vítimas compareceram à unidade policial com lesões visíveis pelo corpo, indicativo das agressões sofridas.

A garota, segundo a PC, apresentava uma lesão na cabeça, causada por uma arma branca. As duas vítimas relataram aos agentes que as agressões só cessaram com a intervenção de um vizinho e da mãe, que também foi agredida.

Após o crime, o suspeito fugiu do local. Ainda conforme os relatos colhidos pela Polícia Civil, o homem possuía armas de fogo escondidas em casa.

Após as investigações, o suspeito foi localizado e preso em flagrante, colaborando com a polícia na apreensão das armas. O detido foi encaminhado à delegacia e segue à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal no contexto de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.