Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase Estadão Conteúdo 01.10.25 22h18 A seleção brasileira masculina de futebol continua sem vencer no Mundial Sub-20. Depois de empatar com o México, o time do técnico Ramon Menezes perdeu para Marrocos, nesta quarta-feira, em Santiago, no Chile, por 2 a 1, complicando sua classificação para as oitavas de final. No Grupo C, o Brasil tem apenas um ponto, contra seis do líder Marrocos. No outro jogo da chave, México e Espanha empataram por 2 a 2. Os mexicanos somam dois pontos e os espanhóis apenas um. O Brasil volta a jogar no sábado diante da Espanha. O campeonato reúne 24 seleções distribuídas em seis grupos. As duas melhores seleções colocadas de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas. Depois de uma bobeada na defesa logo no início do jogo, a seleção brasileira ficou com o domínio da partida, mas produziu poucas jogadas de ataque. O primeiro lance importante foi aos 19 minutos, quando Luighi cabeceou para defesa parcial do goleiro. No rebote, Erick Belé teve duas chances para marcar,mas desperdiçou. O Brasil seguiu com mais presença no campo de ataque e, aos 32 minutos, o juiz chegou a marcar pênalti sobre Luighi, mas o VAR mostrou que o atacante do Palmeiras simulou e o lance foi impugnado, com cartão amarelo para o jogador brasileiro. O Brasil só voltou a ameaçar a meta marroquina aos 50 minutos, com bela cabeçada do lateral-direito Igor Serrote, que parou em defesa do goleiro. O segundo tempo começou com Marrocos iniciando a marcação apenas em seu campo, deixando a iniciativa para o Brasil. João Cruz perdeu boa chance aos dois minutos, mas aos cinco a defesa voltou a falhar na saída de bola e Yassine por pouco não abriu o placar. Mas aos 14 minutos não teve jeito. Em jogada pela direita, a bola é levantada na área e Othmane Maamma bateu de primeira. A bola desviou em Yago e enganou Otávio: 1 a 0, Marrocos. Ramon Menezes fez três alterações na sequência: Rayan Lucas, João Cruz e Leandrinho saíram para as entradas de Rhuan Gabriel, Murilo Rhikman e Leo Derik. As alterações não mudaram o panorama do jogo. O Brasil ficou com a bola, mas só tentou jogadas individuais para superar a bem postada zaga do Marrocos. Sem sucesso. Pior. Voltou a falhar na saída de bola e foi castigado com o gol de Zabiri, aos 30 minutos. O gol desestruturou totalmente a seleção, que ouvu=iu o público presente gritar "olé". O terceiro gol de Marrocos ficou mais próximo que o primeiro do Brasil. Mas aos 45 o VAR flagrou um pênalti para o Brasil. Yago converteu e o árbitro deu dez minutos de acréscimos. O Brasil pressionou no desespero, quase empatou em cabeçada de Yago. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Munduial Sub-20 Brasil Marrocos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29 Futebol Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré 01.10.25 18h03 série b André Lima projeta duelo com o Cuiabá: 'Confiança pra fazer outro excelente jogo em casa' Meio-campista destacou confiança após vitória e afirmou que o time precisa focar em cada jogo para escapar do rebaixamento. 01.10.25 17h12 FUTEBOL Pentacampeão do Mundo, Rivaldo cita a força das torcidas do Remo e do Paysandu na Série B Rivaldo falou dos favoritos ao acesso e fez questão de citar a força das torcidas do Leão e Papão 01.10.25 16h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 FUTEBOL Pentacampeão do Mundo, Rivaldo cita a força das torcidas do Remo e do Paysandu na Série B Rivaldo falou dos favoritos ao acesso e fez questão de citar a força das torcidas do Leão e Papão 01.10.25 16h19