Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Jilly Cooper, autora de 'Rivais', aos 88 anos

Estadão Conteúdo

A escritora Jilly Cooper, um dos nomes mais populares da literatura britânica contemporânea, morreu aos 88 anos no último domingo, 5, após sofrer uma queda em casa. A notícia foi confirmada pelos filhos, Felix e Emily, que descreveram a morte como um choque inesperado. "Sua morte inesperada é um completo choque. Temos muito orgulho de tudo que ela conquistou em vida e não conseguimos imaginar os dias sem seu sorriso contagiante e sua risada", disseram os filhos da escritora ao The Guardian.

Cooper publicou 18 livros ao longo da carreira, muitos deles traduzidos e adaptados para o audiovisual. Sua série mais conhecida, As Crônicas de Rutshire, retrata com ironia os bastidores e escândalos da elite inglesa em um condado fictício.

Em 2024, o segundo volume da saga, Rivais, ganhou uma adaptação em série produzida pelo Disney+, com David Tennant no papel principal e a própria autora como produtora executiva. O sucesso da produção garantiu uma segunda temporada, atualmente em desenvolvimento, que deve estrear em 2026 com Hayley Atwell e Rupert Everett no elenco. Apesar de ser um fenômeno literário, as obras de Jilly Cooper nunca foram traduzidas oficialmente para o português.

Trajetória e legado

Antes de se consolidar como romancista, Cooper trabalhou como repórter e colunista em diversos veículos britânicos. Nos anos 1970, publicou seus primeiros livros, voltados a temas como carreira e casamento. Seu primeiro romance de ficção, Emily, foi lançado em 1975. Uma década depois, iniciava a série As Crônicas de Rutshire, que chegaria a dez títulos, com o último, Tackle!, publicado em 2023.

Casada com o editor Leo Cooper entre 1961 e 2013, ano em que ficou viúva, Jilly construiu uma carreira marcada por irreverência e enorme popularidade entre leitores britânicos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

JILLY COOPER/MORTE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Quem é a modelo que flertou com Vini Jr. em meio aos boatos de affair com Virginia?

Prints de supostas conversas entre o atleta do Real Madrid e a brasileira, que vive na Europa, passaram a circular na internet e levantaram especulações sobre um possível flerte entre os dois

07.10.25 9h04

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

CULTURA

Filmes para ver domingo à noite: confira 5 longas de diferentes gêneros

As produções de romance, drama, comédia, terror e ação estão disponíveis em plataformas de streaming

05.10.25 16h22

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Odete Roitman, empresária e socialite, morre aos 60 anos

Personagem da novela Vale Tudo, Odete Roitman foi assassinada em um hotel no Rio de Janeiro; mistério agora é descobrir quem é o autor do crime

06.10.25 23h52

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

antes x depois

Gretchen surpreende com 'novo rosto' após procedimentos estéticos; veja o antes e depois

Aos 66 anos, cantora revela nova harmonização facial e detalha mudanças no rosto; imagem viralizou nas redes sociais

06.10.25 21h33

NOVELA

Cinco suspeitos e dez finais: saiba quem matou Odete Roitman

Remake de Vale Tudo ganha novo assassino; veja os suspeitos da morte de Odete Roitman.

06.10.25 22h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda