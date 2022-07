Médico anestesista é denunciado por estupro de vulnerável pelo Ministério Púbico

O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, que foi filmado estuprando uma paciente durante um parto cesárea, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por ter cometido o crime de estupro de vulnerável. O acusado foi preso em flagrante e as investigações apontam que ele pode ter abusado sexualmente de pelo menos seis mulheres que deram à luz em hospitais da cidade.

A denúncia da 2ª Promotoria de Justiça aponta que “Giovanni Quintella Bezerra, agindo de forma livre e consciente, com vontade de satisfazer a sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, parturiente impossibilitada de oferecer resistência em razão da sedação anestésica ministrada”.

O documento também informa que o acusado “abusou da relação de confiança que a vítima mantinha com ele, posto que, se valendo da condição de médico anestesista, aproveitou-se da autoridade/poder que exercia sobre ela, ao aplicar-lhe substância de efeito sedativo”.

O MPRJ pediu sigilo no processo para preservar a vítima do estupro. Além disso, a paciente ceverá ser indenizada com valor superior a 10 salários mínimos, por prejuízos de ordem moral.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)