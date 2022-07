Paciente vítima de anestesista estuprador tomou coquetel anti-HIV para evitar contaminação

Uma das pacientes estupradas pelo médico anestesista Giovanni Quintella, preso no domingo (10) por abuso sexual durante cesariana, tomou o coquetel anti-HIV/Aids. A medida foi uma forma de precaução devido as autoridades não saberem se o criminoso possui o vírus sexualmente transmissível.

Não há informações sobre essa paciente, no entanto, os médicos decidiram fazer o uso do coquetel para evitar uma possível contaminação. Por causa dos efeitos colaterais do medicamento, a mãe precisou parar de amamentar o bebê.

Os advogados da mulher solicitaram que o anestesista fizesse o exame para saber se ele é portador do vírus HIV. Porém, o detento não é obrigado. Todas as vítimas estão sendo amparadas pelas autoridades legais e serão assistidas por psicólogos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)