'Indignada, revoltada e chateada', diz delegada sobre o estado de vítima estuprada por anestesista

A vítima do estupro cometido pelo médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra conversou, por telefone, com a delegada Bárbara Lomba, responsável pelo caso, e mostrou estar extremamente abalada após saber que foi abusada sexualmente. Com a ajuda do marido da vítima, a policial contou que ela havia sido vítima do profissional.

VEJA MAIS

De acordo com a delegada Bárbara, que é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, “a vítima está muito indignada, revoltada e chateada” com tudo o que aconteceu. A policial também informou que a mulher “está com medo, após a proporção que o fato tomou”. No entanto, a agente assegurou que ela será sempre amparada pelos órgãos de proteção da região.

A policial contou que a mulher chorou muito após receber a informação e teve apoio do marido. Ele também ficou abalado e não compareceu ao dia marcado para prestar depoimento, mas ainda irá até a delegacia. Além do esposo da vítima, as duas mulheres que deram à luz no domingo também irão falar oficialmente com a delegada. De acordo com Bárbara Lomba, essas duas mulheres, ao que tudo indica, também foram estupradas pelo anestesista.

Todas as vítimas deverão contar com a ajuda de psicólogos para falar sobre a situação aos investigadores.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)