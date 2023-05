Julgamento do empresário Thiago Brennand está marcado para terça-feira (30)

A Justiça marcou para a próxima terça-feira (30) o primeiro julgamento de empresário Thiago Brennand. Ele responde a oito processos, pelos crimes de estupro, ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação.

Thiago Brennand está preso no Brasil desde o dia 29 de abril passado. O primeiro julgamento dele será pela 2ª Vara de Porto Feliz, interior de São Paulo. Na audiência de instrução, a vítima será a primeira ouvida. Em seguida, virão as testemunhas.

Thiago Brennand será interrogado, e, após, o interrogatório dele, acusação e a defesa terão 15 minutos, cada uma, para as alegações finais. O juiz dará a sentença, de imediato. A pena para o crime de estupro é de 6 a 10 anos de prisão.

Conforme o Ministério Público, a vítima conheceu o empresário quando pretendia adquirir um cavalo. Ela relatou aos promotores do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NAVV) ter iniciado um relacionamento com o denunciado, encontrando-se com ele, eventualmente, ao longo de dois meses.

"Inicialmente, o homem mostrou comportamento gentil, mas depois passou a agir de maneira agressiva até chegar ao ponto de obrigar a vítima a manter com ele relações sexuais. Além disso, o empresário disse ter gravado cenas íntimas da mulher, passando a ameaçá-la com a divulgação das imagens caso ela rompesse o relacionamento", informou a Promotoria de Porto Feliz.

A denúncia, assinada pelos membros do Ministério Público Evelyn Moura Virginio Martins e Josmar Tassignon Junior, foi aceita em 4 de novembro de 2022 pelo Judiciário, que decretou também a prisão preventiva do réu em relação a este caso.

Os advogados de Brennand tentam pedir a transferência do empresário do Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, para Tremembé, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

A penitenciária em Tremembé só abriga presos após a condenação. São duas unidades: uma tem capacidade para 1284 presos, e abriga 1.869, e outra com 307 detentos, capaz de comportar 396.

A Penitenciária de Tremembé ficou conhecida por custodiar presos condenados em casos com repercussão na imprensa, como Alexandre Nardoni, Mizael Bispo de Souza, Gil Rugai, Cristian Cravinhos e Lindenberg Alves, estão ou estiveram detidos.

O Centro de Detenção Provisória Pinheiros I, na Zona Oeste da capital paulista, para onde o empresário Thiago Brennand foi levado neste domingo (30) está superlotado. Tem quase 200 presos a mais do que a capacidade, que é de 521 pessoas.

Preso na capital dos Emirados Árabes Unidos

O empresário foi detido em um hotel em Abu Dhabi, nos Emirados Arábres, no dia 17, após ter a extradição autorizada; na ocasião, ele disse que estava sendo injustiçado;

Há cinco mandados de prisão preventiva em território brasileiro contra o empresário, por acusações de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss.

Marcio Cezar Janjacomo, advogado que representa 12 vítimas de Brennand, disse que as clientes estão com a sensação de justiça. "Nenhuma delas estava acreditando mais na Justiça. Estavam desiludidas, porque 'poxa vida, não prendem, não acontece', enfim. Estão todas muito felizes com o resultado", disse.