'Provavelmente serei preso injustamente', diz Thiago Brennand sobre volta ao Brasil

Thiago Brennand, empresário acusado de crimes como estupro, cárcere privado, tortura, lesão corporal gravíssima, coação no curso do processo, ameaça e registro não autorizado da intimidade sexual, afirmou em um vídeo publicado recentemente no YouTube que voltará ao Brasil para se apresentar às autoridades. Brennand, que está foragido há cerca de seis meses nos Emirados Árabes, afirmou que provavelmente será preso injustamente.

Em um vídeo de 10 minutos, Brennand criticou o Ministério Público, a imprensa e os advogados que já o defenderam. No entanto, afirmou que "obviamente não estuprou ninguém". No vídeo, ele diz que “tudo é distorcido. Você é o vilão, o pior do mundo".

Sua defesa já havia informado anteriormente que o cliente pretendia se entregar à Polícia Federal brasileira. O advogado de Brennand solicitou a revogação do pedido de prisão preventiva e a exclusão do nome de Brennand da lista de difusão vermelha da Interpol.

A defesa de Brennand divulgou uma nota posteriormente, afirmando que ele não está fazendo exigências e que a data exata de seu retorno ao Brasil depende dos trâmites imigratórios. Segundo a defesa, Brennand está imbuído do propósito de respeitar e cumprir as determinações da Justiça, a fim de responder com serenidade às acusações e demonstrar sua inocência.

Brennand admite que tem "desculpas a pedir" e menciona Gabriela Mansur, fundadora do coletivo Justiceiras, que recebeu denúncias contra ele, e o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo. Ele afirma que sua vontade é voltar ao Brasil, onde sempre teve relações, e que é um absurdo ser considerado um bandido pela Interpol.

Empresário chegou a ser preso, mas pagou fiança

Brennand chegou a ser preso em outubro do ano passado, em Abu Dhabi, mas foi solto após pagar fiança e informar endereço fixo. A Justiça brasileira emitiu quatro pedidos de prisão contra o empresário desde então. Sua defesa afirma que, caso sejam mantidos os pedidos de prisão preventiva, isso não afetará o propósito de Brennand de retornar ao Brasil e cumprir todo o rito legal.

