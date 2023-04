PF buscará Thiago Brennand nos Emirados Árabes 'com brevidade', diz Flávio Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou nesta quarta-feira (26) sobre a situação do empresário e herdeiro Thiago Brennand, preso em Abu Dhabi no último dia 17 de abril. Acusado pelos crimes de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça, ele teve a extradição autorizada pelos Emirados Árabes Unidos, conforme comunicado recebido nesta quarta pela embaixada do Brasil no país do oriente médio. Em suas redes sociais, Dino compartilhou uma notícia sobre essa autorização e escreveu: "(Brennand) será buscado com brevidade".

De acordo com apuração da TV Globo, devido o histórico de violência do empresário, a Polícia Federal pretende trazê-lo algemado pelas mãos e pelos pés.

A equipe que vai acompanhar Thiago Brennand na viagem de volta ao Brasil é composta por um delegado, dois agentes da Polícia Federal e um escrivão da Interpol treinado em jiu-jítsu. Ao chegar, ele será levado para um Centro de Detenção Provisória de São Paulo, onde cumprirá prisão preventiva.