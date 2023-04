Thiago Brennand, acusado de estupro, cárcere privado e agressão, é preso nos Emirados Árabes Unidos

Thiago Brennand, empresário brasileiro acusado de vários crimes, como estupro, cárcere privado, agressão e ameaça, foi preso nos Emirados Árabes Unidos, conforme informado pela TV Globo com base em fontes da Polícia Federal. A prisão ocorreu após as autoridades dos Emirados Árabes Unidos aprovarem o pedido de extradição de Brennand.

No Brasil, existem cinco mandados de prisão preventiva contra o empresário por diferentes acusações, incluindo agressão a uma modelo, sequestro, tatuagem forçada, estupro de uma segunda mulher e estupro de uma jovem e de uma miss.

Prisão faz parte do processo de extradição

Para que a extradição seja efetivada, é necessário que Brennand seja detido pelas autoridades locais e permaneça preso nos Emirados Árabes Unidos. A Polícia Federal, por meio da Diretoria Internacional, será responsável pela busca do empresário no exterior. Uma equipe de quatro policiais será enviada, em vez dos dois policiais que normalmente atuam nesse tipo de situação, devido ao histórico de violência do acusado. A Interpol atua apenas na publicação da Difusão Vermelha, o que já ocorreu.

Após a prisão efetivada, o processo de extradição não costuma levar muito tempo. A Polícia Federal informou que a extradição de Brennand deve ocorrer em poucos dias. A extradição está sendo tratada diretamente pela Polícia Federal com o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, em uma atividade bilateral entre os dois países.

Embora Brennand estivesse cumprindo medidas cautelares em liberdade até domingo (16), agora ele está preso nos Emirados Árabes Unidos, aguardando a extradição para o Brasil.