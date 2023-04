Thiago Brennand: Emirados Árabes autorizam extradição de empresário para o Brasil

As autoridades dos Emirados Árabes aprovaram o pedido de extradição do empresário Thiago Brennand, de 42 anos, para o Brasil. O empresário é suspeito de agressão e estupro. Brennand foi preso em outubro do ano passado, em Abu Dhabi, depois de ter entrado na lista de difusão da Interpol.

Existem cinco mandados de prisão preventiva contra ele no Brasil. As acusações incluem agressão a uma modelo, sequestro e tatuagem forçada em uma segunda mulher, além de estupro de uma jovem e uma miss. Brennand também é acusado de agredir o próprio filho adolescente.

VEJA MAIS

Ele nega todas as acusações e declarou que pretende voltar ao Brasil, mas que "provavelmente será preso injustamente". Brennand foi denunciado oito vezes pelo Ministério Público de São Paulo por crimes sexuais. A extradição já era esperada e outra vítima afirmou que seu advogado havia sido informado de que isso poderia ocorrer nesta semana. O presidente Lula, em viagem aos Emirados Árabes, afirmou que não discutiu o assunto.