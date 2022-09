Thiago Brennand, empresário que agrediu modelo em academia, tem prisão decretada

A juíza Erika de Sousa de Azevedo Mascarenhas, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, decretou a prisão preventiva do empresário Thiago Brennand, de 42 anos. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público após Brennand agredir uma modelo dentro de uma academia de luxo. Com informações do portal Metrópoles.

Além disso, o empresário deveria ter entregue na última sexta-feira (23) o passaporte às autoridades e retornar ao Brasil após uma viagem realizada no início do mês, mas a ordem não foi acatada.

A viagem para os Emirados Árabes, no início do mês, ocorreu durante o período em que a Justiça ainda não tinha aceito a denúncia apresentada pelo MP. Com isso, Thiago passa a ser réu pelos crimes de lesão corporal e corrupção de menores.

Relembre o caso

No último dia 29 de agosto, imagens registradas pela câmera de segurança de uma academia mostram o momento em que o empresário empurra, puxa o cabelo e cospe na modelo Helena Gomes. Depois deste caso, outras mulheres prestaram queixas e alegaram diversas violências contra o empresário.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)