Thiago Brennand passa por audiência de custódia após prisão

O empresário Thiago Brennand passará por uma audiência de custódia e será levado a um Centro de Detenção Provisória na cidade de São Paulo, neste domingo (30), depois de ser trazido ao Brasil por policiais federais, na tarde de sábado (29).

Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O voo saiu do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

Ele é acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça, e foi preso nos Emirados Árabes em 17 de abril.

Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que o preso deve ser apresentado à Justiça em até 24 horas após a prisão para audiência de custódia.

A equipe da Polícia Federal responsável por trazê-lo embarcou na madrugada de quinta-feira (27) aos Emirados Árabes.

Um delegado, dois agentes da Polícia Federal e um escrivão da Interpol treinado em jiu-jítsu fazem parte do grupo.

Brennand apareceu de boné, usando máscara e com as mãos cobertas.



Nas redes sociais, Thiago se apresenta com fotos vestindo faixa preta e divulga um suposto diploma de professor de jiu-jítsu formado no Rio de Janeiro em dezembro de 2019.



A inteligência da polícia dos Emirados Árabes agiu rápido porque desconfiou que o empresário fosse tentar fugir para a Rússia, onde o empresário tem amigos e já morou antes da pandemia.



O empresário foi detido em um hotel em Abu Dhabi no dia 17, após ter a extradição autorizada. Há cinco mandados de prisão preventiva em território brasileiro contra o empresário, por acusações de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss.



"Nenhuma delas estava acreditando mais na Justiça. Estavam desiludidas, porque 'poxa vida, não prendem, não acontece', enfim. Estão todas muito felizes com o resultado", declarou Marcio Cezar Janjacomo, advogado que representa 12 vítimas.