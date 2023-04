Escoltado por policiais federais e um agente da Interpol, Thiago Brennand chega ao Brasil no sábado

Alvo de cinco pedidos de prisão preventiva expedidos pela Justiça paulista por crimes como estupro, tortura, ameaça e cárcere privado, o empresário Thiago Brennand, de 43 anos, deve chegar ao Brasil neste sábado (29). De acordo com apuração do portal Metrópoles, a previsão é que ele desembarque por volta das 17h, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Em seguida, ele será levado para a Superintendência da PF na capital paulista.

Uma equipe formada por quatro homens da Polícia Federal (PF) e um agente da Interpol embarcou na madrugada desta quinta-feira (27), com destino aos Emirados Árabes para concluir o processo de extradição e prender o empresário. No grupo, estava um policial que também é lutador de jiu-jítsu, escalado para a missão devido o histórico de violência de Brennand.

Existe ainda a expectativa de que ele seja trazido ao Brasil algemado pelas mãos e pelos pés.

VEJA MAIS

Assim que chegar ao Brasil, o empresário deve ser encaminhada a uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) em São Paulo para passar por exame de corpo de delito. Ele também terá uma audiência de custódia e, posteriormente, será transferido para um Centro de Detenção Provisória (CDP).