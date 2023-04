Thiago Brennand chega ao Brasil algemado, diretamente para a Polícia Federal

O empresário Thiago Brennand, acusado de estupro, agressão, ameaça e cárcere privado, chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), no fim da tarde deste sábado (29). Algemado, ele será encaminhado diretamente para a Superintendência da Polícia Federal. Neste domingo (30), ele passará por audiência de custódia e será transferido para uma unidade prisional.

Brennand embarcou rumo ao Brasil na última quinta-feira (27), nos Emirados Árabes. Na manhã deste sábado, um segundo voo saiu do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. O acusado chegou a São Paulo acompanhado de um delegado, dois agentes da Polícia Federal e um escrivão da Interpol treinado em Jiu-jítsu.

O suspeito foi preso em Abu Dabhi, nos Emirados Árabes, em 17 de abril e sua extradição foi negociada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em agosto de 2022, ele ficou nacionalmente conhecido após as câmeras de uma academia de luxo de São Paulo gravarem uma agressão dele contra uma modelo. O caso desencadeou uma série de denúncias de crimes sexuais contra mulheres.

Existem cinco mandados de prisão preventiva contra ele no Brasil. As acusações incluem agressão a uma modelo, sequestro e tatuagem forçada em uma segunda mulher, além de estupro de uma jovem e uma miss. Brennand também é acusado de agredir o próprio filho adolescente. A defesa do empresário nega as acusações.