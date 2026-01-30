Incêndio atinge complexo do InCor em São Paulo; pacientes são retirados às pressas

Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (30) no complexo Hospital das clínicas, onde funcionam o Instituto do Coração (InCor), o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) e a Secretária Estadual de Saúde, no Jardim Paulista, Zona Oeste da capital paulista.

De acordo com informações preliminares, o fogo teve início por volta das 14h em um gerador que apresentou falhas e entrou em combustão. Apesar disso, a fumaça se espalhou entre os dois prédios.

Bombeiros atuam no combate às chamas

A ocorrência foi registrada oficialmente às 14h09, e sete viaturas foram deslocadas para o atendimento. As equipes seguem atuando no local para acessar o foco do incêndio na área do gerador e controlar as chamas.

Até o momento, não há registro de vítimas.

Pacientes entubados são transferidos por funcionários

Imagens que circulam nas redes sociais mostram fumaça preta saindo do interior do edifício, além da presença de pessoas reunidas do lado de fora do hospital. Por medida de segurança, pacientes entubados do ICESP estão sendo evacuados para outras alas da unidade pelos próprios funcionários da instituição.

O trabalho das equipes se concentra no controle do incêndio e na garantia da segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço da ocorrência.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)