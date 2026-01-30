Mulher é detida suspeita de agredir o pai idoso com barra de ferro em Igarapé-Açu

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar, suspeita de agredir o próprio pai, um idoso de 81 anos, com uma barra de ferro no município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (29). Conforme a PC, a suspeita deve responder por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

“A Polícia Civil informa que a mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar e apresentada na Delegacia de Igarapé-Açu juntamente com o objeto utilizado no crime. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico”, detalhou.

Segundo as informações iniciais, uma equipe do 19º Pelotão realizava patrulhamento na região central da cidade quando foi abordada por um morador. A pessoa denunciou uma situação de violência doméstica em uma residência localizada na Rua 26 de Outubro. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais constataram a agressão.

Ainda conforme os agentes, a vítima apresentava ferimento no pé direito. No local, a suspeita, que é filha do idoso, teria admitido ter cometido a agressão durante uma discussão familiar. Diante da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o idoso para atendimento hospitalar, onde ele permanece sob cuidados médicos.

A mulher foi detida e levada à delegacia para os procedimentos legais. A barra de ferro utilizada na agressão foi apreendida e apresentada à autoridade policial.