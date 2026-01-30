Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem é baleado após fazer ex-mulher de refém; Gate conduziu negociações

A PM foi acionada enquanto o suspeito ameaçava a jovem com uma faca dentro de uma residência

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

Um homem foi baleado pela Polícia Militar após manter a ex-mulher, uma jovem de 17 anos, como refém na Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. A ação teria sido motivada pelo término da relação amorosa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a PM foi acionada enquanto o suspeito ameaçava a jovem com uma faca dentro de uma residência. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) conduziram as negociações que resultaram na libertação da vítima momentos depois.

Após soltar a jovem, o homem avançou contra os policiais militares e foi baleado. O resgate foi acionado e ele foi conduzido ao Hospital Sapopemba, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Violência/Sp/Refém/Homem/Ação/Gate
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda