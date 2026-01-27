Capa Jornal Amazônia
Homem que fez transplante é surpreendido com soco no olho e pode ficar cego de novo

Vítima, que esperou 2 anos pelo transplante de córnea, aguardava atendimento em clínica quando foi atacada por desconhecido

Jennifer Feitosa
Vítima foi surpreendida com soco no olho após recuperar a visão com transplante (Reprodução)

Um homem que realizava acompanhamento de um transplante de córnea foi agredido com um soco no olho esquerdo. O incidente aconteceu em frente a uma clínica oftalmológica, em Campo Grande (MS), na madrugada de segunda-feira (26).

A vítima aguardava atendimento médico no Instituto da Visão quando foi atacada por um desconhecido. Segundo a polícia, o paciente operado já havia recuperado a visão.

Com a grave lesão causada pelo soco, o paciente foi internado imediatamente e levado ao centro cirúrgico. O laudo médico junto aos autos aponta previsão de dano permanente e alta probabilidade de perda total da visão.

A agressão ocorreu sem razões justificáveis, ainda de acordo com a polícia. Imagens de segurança mostram o desconhecido se aproximando e atingindo o paciente nas escadas do estabelecimento.

Investigação e prisão do agressor

A Polícia Civil identificou e prendeu o agressor de 26 anos na tarde de segunda-feira. O homem, que vive em situação de rua, não conhecia a vítima.

Ele foi flagrado agredindo outro paciente no mesmo local sem motivo aparente, sendo detido pelos policiais e levado à delegacia. O suspeito é conhecido na região por seu comportamento agressivo e já cometeu outras agressões violentas.

Pesquisas da Polícia Civil apontam que o agressor possui pelo menos sete registros de crimes da mesma categoria, ocorridos com certa semelhança. O nome do agressor não foi informado pela polícia.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

