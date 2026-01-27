Homem que fez transplante é surpreendido com soco no olho e pode ficar cego de novo
Vítima, que esperou 2 anos pelo transplante de córnea, aguardava atendimento em clínica quando foi atacada por desconhecido
Um homem que realizava acompanhamento de um transplante de córnea foi agredido com um soco no olho esquerdo. O incidente aconteceu em frente a uma clínica oftalmológica, em Campo Grande (MS), na madrugada de segunda-feira (26).
A vítima aguardava atendimento médico no Instituto da Visão quando foi atacada por um desconhecido. Segundo a polícia, o paciente operado já havia recuperado a visão.
Com a grave lesão causada pelo soco, o paciente foi internado imediatamente e levado ao centro cirúrgico. O laudo médico junto aos autos aponta previsão de dano permanente e alta probabilidade de perda total da visão.
A agressão ocorreu sem razões justificáveis, ainda de acordo com a polícia. Imagens de segurança mostram o desconhecido se aproximando e atingindo o paciente nas escadas do estabelecimento.
Investigação e prisão do agressor
A Polícia Civil identificou e prendeu o agressor de 26 anos na tarde de segunda-feira. O homem, que vive em situação de rua, não conhecia a vítima.
Ele foi flagrado agredindo outro paciente no mesmo local sem motivo aparente, sendo detido pelos policiais e levado à delegacia. O suspeito é conhecido na região por seu comportamento agressivo e já cometeu outras agressões violentas.
Pesquisas da Polícia Civil apontam que o agressor possui pelo menos sete registros de crimes da mesma categoria, ocorridos com certa semelhança. O nome do agressor não foi informado pela polícia.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
