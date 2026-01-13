Capa Jornal Amazônia
Homem é agredido após amigo perder comanda de quiosque

A vítima, de 55 anos, levou um soco no olho do segurança do estabelecimento. O episódio aconteceu em Praia Grande, São Paulo

Lívia Ximenes
fonte

O empresário de 55 anos levou um soco no olho (Reprodução)

Um homem de 55 anos foi agredido pelo segurança de um quiosque após o amigo perder a comanda do estabelecimento. O caso aconteceu em Praia Grande, litoral de São Paulo, no último sábado (10). A vítima, um empresário que preferiu não ser identificado, levou um soco no olho.

A situação foi por volta das 23h, no quiosque Império Espeto Bar Forte, no bairro Canto do Forte. Ao g1, a vítima disse que foi com um amigo ao local para beber cerveja. No estabelecimento, a comanda é uma pulseira e o amigo se desfez da que usava, pois todo o consumo foi registrado na do empresário.

Ao saírem, a vítima sugeriu que vissem os registros pelo CPF, dado na entrada e abertura da comanda. A funcionária do caixa, entretanto, disse que não estava conseguindo. Enquanto conversava com o amigo e falava que resolveria o problema, o empresário foi surpreendido pelo segurança.

“Me deu um soco no olho, aí eu caí de rosto no chão e tive um apagão. Eu não sei se foi do murro ou da minha batida no chão”, falou. Ao acordar, o homem começou a gravar. "Quando ele me levantou, eu já estava esperto: 'Aconteceu alguma coisa, eu fui agredido por aquele cara e eu preciso documentar'. Eu não queria revidar", disse.

Na gravação, é possível ver o empresário e o amigo sendo expulsos do local. Além disso, o suposto agressor tomou o celular da mão da vítima, que recebeu o aparelho de volta por meio de outra pessoa não identificada.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas não encontrou o segurança do local. Outras pessoas envolvidas no ocorrido foram ouvidas e liberadas. As autoridades ouviram diferentes versões da situação.

“Eu era cliente, mas nunca mais ponho o pé nesse lugar. Eu poderia ter morrido porque caí de cabeça no chão. Graças a Deus, não aconteceu. Só que eu vou até o fim para esse cara não fazer isso com mais ninguém”, afirmou o empresário. Sem receber suporte do estabelecimento, o homem buscou atendimento médico por conta própria. A vítima também acionou um advogado, Jonatas de Moura Costa, e registrou o caso no 2° Distrito Policial (DP).

“Ao nosso entender, houve, no mínimo, um erro na prestação do serviço. Houve uma agressão gratuita de um colaborador do quiosque que o atingiu e o lesionou”, ressaltou o advogado. Jonatas também informou que uma notificação extrajudicial será enviada ao quiosque antes de iniciarem uma ação judicial ligada ao Direito do Consumidor.

O estabelecimento emitiu uma nota repudiando a situação e reafirmando o compromisso com a segurança de todos. Confira abaixo.

"O Império Espeto Bar Forte LTDA vem a público se manifestar a respeito do incidente ocorrido em suas dependências no dia 10/01/2026, envolvendo um de seus colaboradores da equipe de segurança e um cliente.

Na referida data houve um início de confusão ocasionada pelo cliente nas dependências do estabelecimento, sendo necessária a intervenção por parte do segurança para contê-lo.

O Império Espeto Bar Forte LTDA repudia veementemente qualquer forma de violência ou agressão e reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus clientes e colaboradores.

Nos colocamos à disposição para prestar todo o suporte e assistência necessários ao cliente".

