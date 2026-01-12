Homem é assaltado à mão armada e agredido enquanto passeava com cachorro em Pinheiros

Um homem foi vítima de um assalto à mão armada na última sexta-feira, 9, em Pinheiros, bairro da zona oeste de São Paulo. Desde o ano passado, a região é alvo de criminosos e os moradores têm protestado contra a falta de segurança e os constantes episódios de violência.

A vítima estava passeando com o cachorro na Rua Alves Guimarães, altura do número 434, quando foi abordada por um motociclista na calçada. Na sequência, outro criminoso, também em uma moto, se aproxima. Após alguns segundos, eles roubam um pertence da vítima e fogem em seguida.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Polícia Civil de São Paulo não localizou registros com as características informadas até o momento.

O crime

Câmeras de monitoramento instaladas na rua registraram o crime. Conforme a empresa Cosecurity, responsável pelas gravações, o primeiro bandido em uma moto azul passa pela rua, enquanto o segundo estaciona o veículo (cor branca) próximo à guia e aguarda a passagem da vítima.

O homem se aproxima com o cachorro e é abordado pelo assaltante, que desce da moto, aponta uma arma e anuncia o crime. O rapaz, assustado, anda um pouco para trás e chega a ser puxado pelo criminoso, que toma um dos seus pertences à força.

Na sequência, o assaltante da moto branca chega a chutar a vítima antes de segundo suspeito (o da moto azul) se aproximar novamente e estacionar ao lado de onde o crime acontece.

Os dois motociclistas fogem do local em direção à Avenida Rebouças. A ação durou cerca de dois minutos.

Insegurança na região

O crime aconteceu a menos de dois quilômetros da Rua Joaquim Antunes, também em Pinheiros, que registrou uma série de assaltos em 2025.

Foram pelo menos oito ocorrências em três meses - todos à mão armada. Conforme mostrou o Estadão, um homem foi baleado na perna na rua no início de outubro. No mesmo mês, outra vítima teve o celular roubado. E um jovem abordado por um assaltante chegou a ensinar o criminoso a digitar a senha do celular roubado para desbloquear o aparelho.

Em janeiro de 2025, há cerca de um ano, um caso mais trágico, um jovem morreu baleado após assalto na via. Todas as ocorrências tiveram o uso de motocicletas por parte dos criminosos. Suspeita-se que a presença de uma grande árvore na rua facilite a ação dos bandidos.

Moradores chegaram a colocar uma placa de aviso informando que a região é uma área de risco em relação à segurança pública. "Perigo, você está em Pinheiros (o bairro mais perigoso de São Paulo). Área com alto índice de assaltos à mão armada", informa um cartaz colado em um poste.

A SSP-SP já chegou a comentar em 2025 que os roubos diminuíram em 6% na área de abrangência da 3ª Delegacia Seccional - que responde pelas ocorrências daquela região - entre janeiro e agosto do ano passado, ante o mesmo período de 2024.