Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem é assaltado à mão armada e agredido enquanto passeava com cachorro em Pinheiros

Estadão Conteúdo

Um homem foi vítima de um assalto à mão armada na última sexta-feira, 9, em Pinheiros, bairro da zona oeste de São Paulo. Desde o ano passado, a região é alvo de criminosos e os moradores têm protestado contra a falta de segurança e os constantes episódios de violência.

A vítima estava passeando com o cachorro na Rua Alves Guimarães, altura do número 434, quando foi abordada por um motociclista na calçada. Na sequência, outro criminoso, também em uma moto, se aproxima. Após alguns segundos, eles roubam um pertence da vítima e fogem em seguida.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Polícia Civil de São Paulo não localizou registros com as características informadas até o momento.

O crime

Câmeras de monitoramento instaladas na rua registraram o crime. Conforme a empresa Cosecurity, responsável pelas gravações, o primeiro bandido em uma moto azul passa pela rua, enquanto o segundo estaciona o veículo (cor branca) próximo à guia e aguarda a passagem da vítima.

O homem se aproxima com o cachorro e é abordado pelo assaltante, que desce da moto, aponta uma arma e anuncia o crime. O rapaz, assustado, anda um pouco para trás e chega a ser puxado pelo criminoso, que toma um dos seus pertences à força.

Na sequência, o assaltante da moto branca chega a chutar a vítima antes de segundo suspeito (o da moto azul) se aproximar novamente e estacionar ao lado de onde o crime acontece.

Os dois motociclistas fogem do local em direção à Avenida Rebouças. A ação durou cerca de dois minutos.

Insegurança na região

O crime aconteceu a menos de dois quilômetros da Rua Joaquim Antunes, também em Pinheiros, que registrou uma série de assaltos em 2025.

Foram pelo menos oito ocorrências em três meses - todos à mão armada. Conforme mostrou o Estadão, um homem foi baleado na perna na rua no início de outubro. No mesmo mês, outra vítima teve o celular roubado. E um jovem abordado por um assaltante chegou a ensinar o criminoso a digitar a senha do celular roubado para desbloquear o aparelho.

Em janeiro de 2025, há cerca de um ano, um caso mais trágico, um jovem morreu baleado após assalto na via. Todas as ocorrências tiveram o uso de motocicletas por parte dos criminosos. Suspeita-se que a presença de uma grande árvore na rua facilite a ação dos bandidos.

Moradores chegaram a colocar uma placa de aviso informando que a região é uma área de risco em relação à segurança pública. "Perigo, você está em Pinheiros (o bairro mais perigoso de São Paulo). Área com alto índice de assaltos à mão armada", informa um cartaz colado em um poste.

A SSP-SP já chegou a comentar em 2025 que os roubos diminuíram em 6% na área de abrangência da 3ª Delegacia Seccional - que responde pelas ocorrências daquela região - entre janeiro e agosto do ano passado, ante o mesmo período de 2024.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto

mão armada

Pinheiros

homem

agressões
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda